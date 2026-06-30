Emekli temmuz zammı öncesi Eminönü'nden haykırdı: "Faturayı biz ödemeyeceğiz"

DİSK’e bağlı Dev Emekli-Sen, 30 Haziran Emekliler Günü kapsamında emeklilerin en yoğun uğrak noktalarından biri olan İstanbul Eminönü Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdi. Emekli aylıklarının netleşeceği kritik 3 Temmuz tarihi öncesinde meydanlarda bir araya gelen sendika üyeleri, insanca yaşam taleplerini gür bir sesle dile getirdi. Yapılan basın açıklamasında, on yıllar boyunca bu ülkenin kalkınması için alın teri döken milyonlarca emeklinin somut ekonomik kriz ve ağır politik koşullar altında adeta bir hayatta kalma savaşı verdiği belirtildi. Dev Emekli-Sen temsilcileri, “NATO zirvelerine, savaşa ve sermayeye bütçe ayıranların yarattığı krizin faturasını ödemeyi reddediyoruz” dedi.

BÜTÇE TERCİHLERİNE SERT TEPKİ

Sendika tarafından okunan metinde, siyasi iktidarın bütçe kaynaklarını kullanırken yaptığı sınıfsal tercihler sert bir dille eleştirildi. Uluslararası egemenlerin askeri paktı olan NATO zirvelerine, sınır ötesi operasyonlara, silahlara ve savaş sanayisine milyarlarca dolar kaynak ayrıldığını ifade eden Dev Emekli-Sen yönetimi, sıra bu ülkeyi var eden emeklilere geldiğinde sürekli 'bütçede kaynak yok' yalanına sığınıldığını belirtti. Mevcut tabloda en düşük emekli aylığının Hazine destekleriyle bile ancak 20 bin Türk Lirası seviyesine tamamlandığı ve bu rakamın büyükşehirlerdeki ortalama kira bedellerinin bile çok gerisinde kaldığı hatırlatıldı.

KÖK MAAŞ GARABETİ

Temmuz ayı zam dönemi yaklaşırken TÜİK’in açıkladığı beş aylık resmi enflasyon oranının yüzde 16,60 olduğuna değinilen eylemde, bu verilerin halkın gerçek enflasyonundan tamamen kopuk olduğu ifade edildi. Milyonlarca emekliyi doğrudan vuran kök maaş garabeti nedeniyle temmuz ayında çok sayıda emeklinin ya hiç zam alamayacağı ya da komik artışlara mahkum edileceği gün gibi ortada denilerek sistemdeki adaletsizliğin boyutu gözler önüne serildi. Dev Emekli-Sen yetkilileri, iktidarın sahte refah vaatlerini ve 'emekliyi enflasyona ezdirmedik' söylemlerini kesinlikle kabul etmediklerini, kendilerinin birer tebaa değil bu ülkenin asıl sahipleri olduğunu ilan etti.

"İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN"

Açıklamanın son bölümünde emeklilerin acil çözüm bekleyen talepleri sıralandı. Kök maaş adaletsizliğine derhal son verilmesi gerektiğini belirten Dev Emekli-Sen, en düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırları gözetilerek insan onuruna yakışır bir taban ücrete çekilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca savaş bütçelerine ve sermaye muafiyetlerine harcanan kaynakların halka aktarılması, sağlıkta ticarileşmeye son verilerek katkı payı olmaksızın tamamen ücretsiz ve nitelikli kamusal sağlık hizmeti sağlanması istendi. Örgütlenmenin önündeki yasal ve bürokratik engellerin kaldırılmasını talep eden sendika üyeleri, bütçe halktan yana dönene kadar meydanlarda omuz omuza mücadele etmeye kararlı olduklarını belirterek eylemi sonlandırdı. (ANKA)