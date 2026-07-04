İşten çıkarılan CHP çalışanı dava açtı: Mahkeme butlan yönetimini 'kötü niyetli' buldu

Mutlak butlan kararının ardından göreve başlayan CHP Genel Merkez yönetimi, 100 civarında parti çalışanının iş sözleşmesini sonlandırdı. Yeni yönetim tarafından işten çıkartılan isimlerden biri olan sosyal medya uzmanı ve medya prodüksiyoncusu Volkan Emre Yeğin, avukatı vasıtasıyla yargı yoluna giderek tazminat davası açtı.

Mahkemeye iletilen dava dilekçesinde, Yeğin'in "Genel Başkan Özgür Özel’in ekibinde bulunduğu" gerekçesi öne sürülerek işten atıldığına vurgu yapıldı.

Başvuru dosyasında, parti personelinin "emek ve ekmek derdinde" olduğu belirtilirken, mutlak butlan kararının peşinden işbaşı yapan yönetim tarafından iş sözleşmesinin "haksız bildirimsiz" ile "kötü niyetli" bir şekilde bitirildiği ifade edildi.

T24'ün haberine göre avukatı, müvekkilinin yaşanan bu durum sebebiyle hem ihbar hem de kötü niyet tazminatı almaya hak kazandığını ileri sürdü.

4 GÜNLÜK ÜCRET DAVAYA KONU OLDU

Mahkemeye sunulan başvuru metninde dikkat çeken bir diğer detay ise SGK işlemleri oldu. Genel merkezin girişinde yer alan turnikelerde personelin 4 Haziran tarihinde görevinde olduğunu gösteren kayıtlar bulunmasına rağmen, parti yönetimi tarafından SGK çıkış kaydının 31 Mayıs tarihi olarak işlendiği belirtildi. Meydana gelen bu çelişki nedeniyle, karşılığı ödenmeyen dört günlük çalışma bedeli de resmi olarak CHP yönetiminden talep edildi.

İKİ HAFTALIK CEVAP SÜRESİ

Yeğin'in avukatı Orhan Gür tarafından yapılan hukuki başvuru, Ankara 73. İş Mahkemesi tarafından incelenerek dava dosyası olarak kabul edildi. Yargı mercii, yasal mevzuat gereğince dava evrakının CHP Genel Merkezi'ne tebliğ edilmesinin ardından, kurumun iki hafta içerisinde cevap dilekçesini mahkemeye ulaştırmasını karara bağladı. Söz konusu davanın eylül ayında görülmesine hükmedildi.