Butlan CHP'si "Turp ve şalgam" çıkışının mimarı başkanı görevden aldı

Yozgat'ta başlattığı traktör eylemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" çıkışına "Turp ve şalgamla devlet idare edilmez" yanıtının verilmesini sağlayan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan butlan yönetimi tarafından partisinden ihraç edildi

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atadığı Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan ekibi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşatılan tasfiye krizinin en dikkat çeken merkezlerinden biri Yozgat oldu. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Aydıncık ilçesine bağlı Kazankaya köyünde ilk traktörlü eylemi başlatan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu kararıyla görevden alındı. Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve Genel Sekreter Hayrettin Nalbantoğlu imzasıyla gönderilen bu görevden alma yazısı, söz konusu tarım eylemlerinin yarattığı siyasi etkiyi yeniden gündeme getirdi.

Sadık Erdoğan'ın başlattığı eylemler, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar'ın davetiyle şehre giderek kasket takıp traktör direksiyonuna geçtiği mitingin zeminini hazırlamıştı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı o dönemde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonları kast ederek kullandığı "Turpun büyüğü heybede" sözüne en net yanıt bu mitingden çıkmıştı.

Kazankaya köyünden Abdullah Ceyhan o gün kürsüye çıkarak, "Turp ile şalgamla devlet idare edilmez. Devlet, adaletle, hukukla idare edilir" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler çok alkış alıp siyasetin hafızasına kazınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o deyimi bir daha kullanmadı.

17 MİLYON LİRALIK CEZA TEHDİDİNDEN "YOK HÜKMÜNDE" ÇIKIŞINA

Kendisi de bir çiftçi olan Sadık Erdoğan, üreticinin maliyet sorununu gündeme taşımak için torbalar dolusu soğanı ve patatesi ilçeye döküp halka tarladan toplama çağrısı yapmıştı. Bu eylemi nedeniyle kendisine "Piyasanın dengesini bozarsın" gerekçesiyle yazı gönderilen Erdoğan'a 17 milyon liraya kadar ceza kesilebileceği bildirilmişti. İhracının ardından kararı tanımadığını belirten Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

"Bu karar benim için yok hükmündedir. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde Özgür Başkanımız neredeyse oradayız ne derse ölümüne kalımına kellemle oradayım. Canımız feda."