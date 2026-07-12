İmamoğlu'ndan iktidara sert mesaj: "Kurtulma zamanıdır"

CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslendi. İmamoğlu paylaşımında ’’İhtiyaçlarınızı umursamayan, çökmüş, tükenmiş, miadı dolmuş, sarayda sıkışmış zihniyetten kurtulma zamanıdır’’ ifadelerini kullandı.

''SARAYDA SIKIŞMIŞ ZİHNİYETTEN KURTULMA ZAMANIDIR''

CHP’nin tutukluluk hali devam eden Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İmamoğlu’nun dünya nüfusundaki çocuk ve genç oranlarını Türkiye nüfusundaki genç ve çocuk oranlarıyla karşılaştırması dikkat çekti.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

‘’Sevgili gençler!

Türkiye yaşlanıyor.

Daha kötüsü hızla yoksullaşarak yaşlanıyor.

Dünya nüfusunda çocukların oranı %29.3.

Türkiye’de %24.8.

Çocuklarımızın nüfusa oranı hızla düşüyor.

Dünya nüfusunda gençlerin oranı %15.6

Türkiye’de bu oran %14.8

Gençlerimizin nüfusa oranı hızla azalıyor.

Dünya yeni bir dönemin içinde. Meslekler tümüyle değişime uğruyor. Yapay zekanın hayatımızdaki yeri gittikçe büyüyor.

Çalışma ortamı, istihdam dönüşümü, yüksek teknoloji etkisi, bir çok ülkenin gelecek planlarına yön veriyor.

Ancak;

adaleti çalan,

refahımızı çalan,

huzurumuzu perişan eden,

sandığı, seçimi yok sayan,

enerjinizi tüketen,

ihtiyaçlarınızı umursamayan,

çökmüş, tükenmiş, miadı dolmuş,

sarayda sıkışmış zihniyetten kurtulma zamanıdır!

Ekonomide, teknolojide, kalkınmada sıçramaya; stratejik güçlü bir gelecek planına, yeni nesil genç kadrolara ihtiyacımız vardır.’’