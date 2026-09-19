İmamoğlu'ndan gündeme bomba gibi düşen video! Akılalmaz süreç tek tek anlatıldı

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İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla davasında iki kez beraat etmesine rağmen yeniden yargılanarak 2 yıl 1 ay hapis cezası almasına uzanan süreci yayımladığı videoyla anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla davasına ilişkin bir video paylaştı. Videoda, 2022’deki konuşmayla başlayan ve 11 Eylül 2026’da verilen hapis cezasıyla sonuçlanan süreç aktarıldı.

Videoda, “Aynı sözler. Aynı dosya. İki ayrı beraat. Sonra hakim değişti ve karar değişti” ifadelerine yer verildi.

DAVA TUZLA’DAKİ TÖRENLE BAŞLADI

Süreç, 25 Ekim 2022’de düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin açılış töreninde başladı. Dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı konuşurken alanda protestolar yaşandı.

İmamoğlu, kalabalığı sakinleştirmek için, “Ya arkadaşlar... Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Bırakın” dedi. Yazıcı, İmamoğlu’nun konuşmaya başlamasının ardından alandan ayrıldı.

İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Üç ayını siz çaldınız. 1,5 senesi pandemi. E 7-8 ay bir seneye yaklaşıyor, cebimizdeki paraları da aldınız. Yüzde 50'sini aldınız, yüzde 50'sini çaldınız.”

İKİ KEZ BERAAT ETTİ

Şadi Yazıcı’nın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “iftira” iddiaları yönünden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İmamoğlu hakkında ise “kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla dava açıldı.

Dosyayı önce basit yargılama usulüyle inceleyen mahkeme, İmamoğlu’nun beraatine hükmetti. Savcı ile Yazıcı’nın avukatının itirazı üzerine dava duruşmalı olarak yeniden görüldü.

Mahkeme, “çaldınız” sözünün Şadi Yazıcı’ya değil, mevcut yönetime yönelik siyasi eleştiri kapsamında olduğuna karar vererek ikinci kez beraat hükmü kurdu.

İSTİNAF KARARI USULDEN KALDIRDI

İkinci beraat kararı istinafa taşındı. Videoda aktarılan bilgilere göre İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kararı sözlerin hakaret oluşturduğu gerekçesiyle değil, usule ilişkin eksiklikler nedeniyle kaldırdı. Dosya yeniden ilk derece mahkemesine gönderildi.

İmamoğlu, 5 Haziran 2026’daki duruşmaya katılmak üzere Silivri’den çıkarıldı. Ancak cezaevi aracının arızalandığı gerekçesiyle adliyeye ulaştırılmadan geri götürüldü. Duruşma 11 Eylül’e ertelendi.

Bu süreçte, daha önce beraat kararlarını veren hâkim Edirne’ye tayin edildi. Dosyaya yeni bir hâkim atandı.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İmamoğlu, 11 Eylül 2026’daki duruşmada yeniden savunma yaptı. Sözlerinin Şadi Yazıcı’ya yönelik olmadığını, ekonomik politikalar nedeniyle yaşanan alım gücü kaybını kastettiğini belirtti.

Mahkeme, İmamoğlu’na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesi kapsamında bazı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına hükmetti.