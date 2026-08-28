İmamoğlu'na yeni yasağa Erdoğan'ın eski yol arkadaşından tepki: Cezaevinde doldurduğu kaseti almıştık

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık sosyal medyadan Ekrem İmamoğlu'nun kitabına getirilen yasağa tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmalarını bir araya getirdiği “Millet Şahidimdir” adlı kitap henüz baskı aşamasındayken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine dağıtılması ve satışa sunulması yasaklandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tutuklandığı dönem şiir kaseti doldurduğunu hatırlatan eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, yasaklamaya tepki gösterdi.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocabıyık şu ifadeleri dile getirdi:

"İmamoğlu’nun basılmayan kitabına yasak gelmiş. Tayyip Erdoğan cezaevindeyken şiir kaseti doldurmuştu. Ve bizler, ona haksızlık yapıldığına inananlar, o kasetleri alıp serbestçe dinledik. Nereden nereye değil mi?"

AKP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kocabıyık, 19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma sürecini eleştirmesi nedeniyle 26 Mart 2025'te AKP'den ihraç edildi; Ekim ayında ise Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı.