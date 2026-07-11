"İktidar Gazze'ye ağlayıp Gazze katilleriyle güldü"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Antalya'da Saadet Partisi ve DEVA Partisi il teşkilatlarının düzenlediği "Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Arıkan, NATO zirvesi ve Türkiye'nin uluslararası konumuna ilişkin sert eleştiriler yöneltti.

ARIKAN: GAZZE'YE AĞLAYIP KATİLLERİYLE GÜLDÜLER

Arıkan, iktidarın dış politikasını eleştirerek, "NATO'nun menüsünde Yemenli mazlum çocuklar var, ekmeğe ulaşamayan Gazzeli mazlumlar var, Minap'lı kız yavrular var. Fakat ne hazindir ki iktidar Gazze'ye ağlayıp Gazze katilleri ile gülmeyi tercih etti" ifadelerini kullandı. Arıkan, NATO zirvesinde alınan kararların ve sonuç bildirgesinin bir anlam taşımadığını belirterek, "Bugün Türkiye'nin güvenlik risklerini doğru okumak zorundayız" dedi.

TÜRKİYE KENDİ SENARYOSUNU YAZMALI

Arıkan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde bağımsız bir duruş sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye hangi masaya oturursa otursun, başkalarının senaryosunda rol alan bir aktör değil, kendi senaryosunu yazan bir devlet olmalıdır. Bizim sizlerle birlikte inşa etmek istediğimiz Türkiye; koltuk değnekleriyle ayakta duran değil, kendi ayakları üzerinde yükselen; başkalarının senaryosunda figüran değil, kendi tarihinin başrolünü yazan bir Türkiye'dir."

'BİLDİRİDE SİYONİST İSRAİL'E DAİR BİR CÜMLE YOK'

Arıkan, NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürerek, "İsrail'in güvenliğini merkeze alan, politikalarını bu eksende şekillendiren bir NATO anlayışının; Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlaması ve çözmesi mümkün değildir. Çünkü gördük ki sonuç bildirgesinde Siyonist İsrail'e dair tek bir cümle yok" dedi. Arıkan, "Bizler, bu zirve mazlumlar için bir milat olmalı dedik ama görünen o ki sadece iktidar için yeni bir milat oldu" diyerek sözlerini tamamladı.

(ANKA)