İsrailli bakandan itiraf! "Türkiye'nin F-35 alımını engellemeye çalışıyoruz"

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail basınına konuşan Smotrich, Ankara'nın F-35 savaş uçaklarına sahip olmasını önlemek amacıyla hem kamuoyu önünde hem de diplomatik temaslarda yoğun çaba yürüttüklerini açıkça dile getirdi.

Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle bu konuda kapsamlı temaslar kurduklarını belirten Smotrich, "F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine karşıyız. Bunun gerçekleşmemesi için hem açıktan hem perde arkasında çok sıkı çalıştık." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İSRAİL İÇİN TEHDİT"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Smotrich, "Erdoğan'ın oyunun kurallarını değiştirecek silahlara erişimine izin verilmemelidir." dedi. İsrailli bakan ayrıca, "Erdoğan çok tehlikeli bir adam. Türkiye, bugünkü durumuyla İsrail için çok önemli bir tehdittir." iddiasında bulundu.

TEL AVİV'DEN PEŞ PEŞE İTİRAZ

Smotrich'in açıklamaları, Ankara'da devam eden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne yeşil ışık olarak yorumlanan mesajlarının ardından geldi. Trump'ın açıklamaları İsrail yönetiminde rahatsızlık yaratırken, Tel Aviv cephesinden peş peşe itirazlar yükselmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD basınına verdiği röportajlarda Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ihtimalinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Washington'un bölgede İsrail'in "niteliksel askeri üstünlüğünü" koruması gerektiğini savunarak, Türkiye'ye F-35 verilmesine açık şekilde karşı olduklarını ifade etmişti.

NET MESAJ

Smotrich'in son açıklamalarıyla birlikte İsrail yönetimi, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına erişimini engellemek için Washington nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimleri ilk kez bu kadar net ifadelerle kamuoyuna taşımış oldu. (AA)