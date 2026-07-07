Trump-Erdoğan görüşmesinin hemen ardından konuştu: Netanyahu'dan F-35 çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye F-35 uçakları satmayı düşündüğünü açıklamasından sadece birkaç saat sonra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan itiraz geldi.

CNN News'e konuşan Netanyahu, "Ben olsam Türkiye'ye F-35 satmazdım" dedi.

"TRUMP'A F-35 KONUSUNDA TELKİNLERDE BULUNDUM"

Türkiye'de F-35 bulunmasının Orta Doğu'daki güç dengesini tümüyle değiştireceğini savunan Netanyahu, Erdoğan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak gibi bir iddiası olduğunu ileri sürdü.

"Ben olsam satmazdım" diyen İsrail Başbakanı, ayrıca ABD Başkanı Trump'a Türkiye'yi F-35 programına dahil etmemesi için telkinlerde bulunduğunu söyledi.

TRUMP'TAN ANKARA'DA F-35 AÇIKLAMASI

36. NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump, Beştepe'de Erdoğan ile bir araya geldi.

Burada taraflarca düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, F-35 ve CAATSA yaptırımlarıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi:

"F-35 konusunda karar vereceğiz. Bir şeyler düşüneceğiz. CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz."