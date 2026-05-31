İBB davası 9 gün sonra kaldığı yerden devam

Tutuklu cumhurbaşkanı İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB davası, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından yarın kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki tutukluk değerlendirme 18 Haziran tarihinde.

İBB Davası'nda 9 günlük Kurban Bayramı arasının ardından yargılamaya yarın yeniden başlanacak. Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanıkları arasında bulunduğu davada süreç, 12. haftanın başlangıcında kaldığı yerden devam edecek.

Bayram tatili nedeniyle verilen aranın ardından gözler yeniden duruşma salonuna çevrilirken, dava kapsamında sanık ve avukatların savunmalarının Haziran ayı boyunca sürmesi bekleniyor.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek duruşma öncesinde “mutlak butlan” hakkında bir mesaj vermesinin bekleniyor.

BİR SONRAKİ TAHLİYE GÜNÜ: 18 HAZİRAN

Dava kapsamında bir sonraki tutukluluk incelemesi ise 18 Haziran tarihinde yapılacak.

SON DURUŞMADA 9 KİŞİ TAHLİYE OLDU

İBB davasının 41. günü, yani 21 Mayıs'taki son duruşmasında aralarında Iraz Bayrak ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya dahil 9 kişi tahliye edilmişti.

