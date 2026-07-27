İzmit Belediye Başkanı Hürriyet cephesinden Yarkadaş'a yalanlama: Ortalığı karıştırmaktan başka bir şey değil

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Özgür Özel'e destek vermeyerek CHP'de kalacağını söylediğini öne sürmüştü.

"CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gözaltında tutulduğu emniyet müdürlüğünden parti yetkililerine mesaj yolladı." diyen Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "tv100 için edindiğim bilgiye göre Başkan Hürriyet, 'Ben CHP'liyim ve CHP'de kalacağım.'" ifadelerine yer vermişti.

Barış Yarkadaş'ın X paylaşımı (23 Temmuz 2026)

Yarkadaş'ın iddiasına Hürriyet cephesinden yalanlama geldi.

YARKADAŞ'A HÜRRİYET CEPHESİNDEN YALANLAMA

Kocaeli Barış Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in avukatlarından Mehmet Nazım Gençtürk, böyle bir açıklamanın olmadığını ifade etti.

Hürriyet'in gözaltı süreci boyunca avukatları olarak yanında bulunduklarını belirten Gençtürk, "Fatma Kaplan Hürriyet'in böyle bir mesajı ya da açıklaması olmadı. Bu süreçte avukatları olarak sürekli yanındaydık. Kendisinden bu yönde herhangi bir ifade ya da mesaj duymadık." dedi.

İddianın Yarkadaş tarafından ortaya atılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Gençtürk, "Bu iddia, Barış Yarkadaş'ın ortalığı karıştırmasından başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.