Mansur Yavaş'tan Barış Yarkadaş'a yalanlama: Uydurmayın, bilgim yok

Mutlak butlan kararını destekleyen açıklamalarda bulunan gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara dışında bir programı bulunduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği etkinliğe katılamadığını bildirdiğini öne sürdü.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki tarım işçilerini ziyaret etkinliğine Polatlı Belediye başkanı da refakat etti.

Kılıçdaroğlu ardından ise Polatlı belediye başkanı Mürsel Yıldız Kaya'yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

TV100 için edindiğim bilgiye göre; CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara dışındaki bir programda olduğu bilgisini verdi ve etkinliğe bu yüzden katılamadığını ifade etti."

Yarkadaş'ın bu paylaşımına Mansur Yavaş'tan doğrudan yanıt geldi.

"UYDURMAYIN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, iddiayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok."

Yavaş'ın açıklamasıyla birlikte, Barış Yarkadaş'ın etkinliğe ilişkin iddiası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından reddedilmiş oldu.