Hayrettin Koç'tan Zeynel Emre'ye yanıt

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, dün fon skandalı ile ilgili yaptığı basın toplantısında yeni bir isim verdi. Emre, Hayrettin Koç isimli bir kişiden bahsetti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanıyken yaptığı 'Turpun Küçüğü' isimli basın toplantısında da ismi geçen Koç, iddialara avukatı aracılığı ile yanıt verdi.

Avukat Orhan Bakır, müvekkili adına şu açıklamayı yaptı:

"Son günlerde, müvekkilim Hayrettin Koç'un, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreç kapsamında çeşitli portföy yönetim şirketlerinin fonlarında yüksek tutarlı işlemler yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği yönünde gerçeğe aykırı iddiaların gündeme getirildiği görülmektedir.

Açıkça belirtmek isteriz ki, müvekkilimin söz konusu fonlarda hiçbir işlemi bulunmamaktadır. Müvekkilime ait bir borsa veya kripto hesabı dahi yoktur. Dolayısıyla müvekkilimin bu fonlar üzerinden herhangi bir kazanç elde etmesi mümkün değildir.

Hiçbir somut dayanağı bulunmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddialarla müvekkilim hedef gösterilmekte, kişilik hakları ve itibarı açıkça zedelenmektedir. İddia sahiplerini, iddialarını somut belgelerle ispat etmeye davet ediyoruz.

Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve yayan kişiler hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

EMRE NE DEMİŞTİ?

Koç'un ismini ilk olarak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik düzenlediği basın toplasından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel gündeme getirmişti. Zeynel Emre, Hayrettin Koç hakkında şunları söylemişti:



"Ve burada özellikle bir isim son dönemde; gerek bir milletvekilinin soru önergesinde, gerek daha önce bizim milletvekilimiz Deniz Yavuzyılmaz'ın açıklamasında baş harfleri geçirilerek, gerekse de Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yeni parti kurulmadan, Butlan Kumpası'yla karşı karşıya kalmadan evvel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde açıklamış olduğu 'Turpun Küçüğü' başlıklı basın toplantısında ismi geçen Hayrettin Koç.

Bu isimle ilgili çok yüklü miktarlarda, yani 200 milyon eurolar gibi, geçtiğimiz gün Genel Başkanımızın açıkladığı rakamlar şeyinde, işlemler yapıldığı, bu kişinin adına iddialar vardır. Bu konuda birçok yerden bilgi gelmektedir.

Şimdi bu iddiaların doğruluğu, yanlışlığı... Ve basittir bu.

Bir MASAK araştırma raporu yaparsınız, MASAK araştırma raporunu açıklarsınız; bu kişinin gerçek anlamda nerede, ne kadar işlem yaptığı, hangi fonda, hangi bankada ne kadar işlem yaptığı ortaya çıkar ve bu sayede de hakikaten bir çantacılık... bir çantacılık yapıp yapmadığı tespit edilmiş olur."