Güler ve Fidan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da katıldı.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakanlık, görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşırken, gündeme dair herhangi bir bilgi verilmedi.
GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU DA GÖRÜŞMEYE KATILDI
Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığını duyurdu.
Milli savunma ve dışişleri temsilcilerinin zirvesinin içeriğine ilişkin iki bakanlıktan da resmi bir açıklama yapılmadı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi