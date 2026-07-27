Güler ve Fidan Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI PAYLAŞILMADI

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre görüşme, Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Bakanlık, görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşırken, gündeme dair herhangi bir bilgi verilmedi.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU DA GÖRÜŞMEYE KATILDI

Milli Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasındaki görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katıldığını duyurdu.

Milli savunma ve dışişleri temsilcilerinin zirvesinin içeriğine ilişkin iki bakanlıktan da resmi bir açıklama yapılmadı.

(AA)