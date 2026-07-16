Dışişleri Bakanı Ukrayna'da: Fidan'a liyakat nişanı verildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşmede Fidan'a, Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

BAKAN'A LİYAKAT NİŞANI VERİLDİ

Bakan Fidan’a Devlet Başkanı Zelenski tarafından Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı takdim edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Kiev'de görüştüğü Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'yla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaşamını yitiren Ukraynalıların anıldığı Bağımsızlık Meydanı'na gitti.

UKRAYNA'DA KRİTİK DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR

Zelenski, ülkesinde kapsamlı bir hükümet değişikliğine gidileceğini de açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, yeni başbakan ve kabinenin yakında göreve başlayacağını duyururken, mevcut Başbakan Yuliia Svyrydenko ile bu süreci görüştüğünü ve Bakanlar Kurulu'nun yenileneceğini belirtti. Yeni kabinenin yapısına ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.