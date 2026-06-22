Gazeteci Banu Güven'den Kılıçdaroğlu'na yalanlama: Önden soruları istediler vermedim

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, dokunulmazlıklar ile ilgili tartışma yaratan açıklamalarının ardından gazeteci Banu Güven’den tepki geldi. Güven 'Adalet Yürüyüşü' sırasında Kılıçdaroğlu'nun danışmanının önden soracağı soruları istediğini ve tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin soru sorulmamasını istediğini öne sürdü. Güven bu talepleri reddettiğini de belirtti.

BANU GÜVEN’DEN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT

Gazeteci Banu Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine başlayan Adalet Yürüyüşü sırasında söyleşi için beklerken, Kılıçdaroğlu’nun o dönemki danışmanı önden soruları istedi. Vermedim tabii, neden istediklerini sordum. Demirtaş ile ilgili soru sormamam istendi.”

KILIÇDAROĞLU’NUN DOKUNULMAZLIK AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’deki yayında kendisine yöneltilen “Bunu son kez yaptığınızda Selahattin Demirtaş tutuklandı biliyorsunuz” hatırlatmasına “Selahattin Bey’de zaten çoğunluk vardı, ona atılı terör suçlaması vardı” yanıtını vermişti. “Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız” hatırlatmasına ise “Evet kullandık” demişti. “Pişman mısınız” sorusuna ise “Hayır” cevabını vermişti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise dokunulmazlıklar hakkında yaptığı açıklamaların “yalan ve yanlış bilgilerle” işlendiğini söylemişti:

“Biz geçmişte kurulan tuzakları bozarak hukuk zemininde kalırken, bugün Erdoğan’ın muhalefeti bölme oyunlarından biri olan dokunulmazlık meselesini yalan ve yanlış bilgilerle kamuoyunda işleyen siyasetçi ve gazeteciler, bilerek ya da farkında olmadan iktidara hizmet etmektedir.”