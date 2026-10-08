Fon vurgunundan 170 milyon kaldıran AKP'li bakan kim? Özgür Özel pimi çekti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon vurgununda çok tartışılacak bir iddiayı daha gündeme getirdi. Özel, bir bakanın fon vurgununda daha yer aldığı iddiasını dile getirirken Fatma Betül Sayan Kaya'nın isminin ifşa olmasında Adalet Bakanlığı'nı işaret etti.

Nefes'in iddiasına göre, fon vurgununda yer alan ve halihazırdaki görevine devam eden bakan 170 milyon lira kazandı.

Özel, AKP yöneticisi Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın intihar eden ortağı Ali Emre Ballı'yı da işaret ederek şunları ifade etti:

"Orada hepimizin içi sızladı intihara. Ama tabii bu intiharın da çok iyi araştırılması gerekir. Onu da söylemem gerekir. Şu anda bir aktif bakanın ismiyle ilgili bilgi uzun süredir söyleniyor. Onun teyidine uğraşıyoruz. Teyit ettiğimizde parti sözcümüz onu da paylaşacak. Aynı şekilde 1001 fon yönetim şirketi değil ama bir fon yönetim şirketinin yüzde 33 hisse sahibi olduğu bir yer ve sürekli oynadıkları bir hisse. Bu hisseyi 200 liraya kadar çıkarıp millete çakmışlar. Şimdi 40 liradan alan yok hisseyi."

"İSİMLER HAVADA UÇUŞUYOR"

Özgür Özel, Sayan Kaya ile ilgili süreci şöyle anlattı:

"Fon krizinde Meclis’in bir görevi de denetim. İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor. Ama bu işte “false flag” diyorlar. Yalancı bayrak. Fatma Betül Sayan Kaya gibi doğru ama onun üzerinden mesele tartışılsın, bitsin. Çantacılar üzerinden işlem yapanlar ya da Lüksemburg’daki veya çeşitli vergi cennetlerindeki offshore hesaplar üzerinden Türkiye’de yabancı yatırımcıymış gibi işlem yapan “bıyıklı yabancıları” ya da “kirli sakallı yabancıları” tartışmaya açmamak için bazı gerçek hedefler ortaya atılıyor olabilir. Bazı gerçek hedefler ortaya atılıyor olabilir. Bu Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir aktivizm içinde olduğunu gizleyemem. Ama bu tip bilgilerin, sızdırılan bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmak istemiyoruz. Açıkçası doğruluğunu teyit ettiğimiz hiçbir bilgiyi de gizlemiyoruz. Fatma Betül Sayan Kaya, Ertan Aydın… Bunların hepsini teyitten sonra paylaştık."