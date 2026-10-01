Fon soruşturmasında AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğluna gelen tedbir jet hızında kalktı! Birinci tepkisini sildi

AKP yöneticisi Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın adı fon soruşturmasında gündeme geldi. Yazıcı’nın mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi, saatler sonra tedbirin kaldırıldığı aktarıldı. Eski AKP yöneticisi Mücahit Birinci’nin Yazıcı’ya açıklama çağrısı yaptığı paylaşımı silmesi de tartışmayı büyüttü.

Tedbir kararı geldiğini, Gökhan Günaydın duyurdu.

FON SKANDALI HAYATİ YAZICI'YA ULAŞTI

Kamuoyunda “fon skandalı” olarak bilinen soruşturmada bu kez AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın adı gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde fonlar üzerinden manipülatif işlemler yapıldığı iddia ediliyor.

Dosyada, bazı hisselerde olağandışı fiyat artışları yaşandığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması şüphesi bulunduğu belirtiliyor.

TEDBİR GELDİ SAATLER SONRA KALKTI

İlk duyurulan haberde Mustafa Yazıcı’nın tüm mal varlığına tedbir konulduğu bildirildi.

Tedbirin; devir, satış, bağış, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı işlemleri kapsadığı aktarıldı.

Ancak kısa süre sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre; Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 5 isim hakkında tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Tedbiri kaldırılan isimler arasında Ali Emre Ballı, Güven Çapan, Hayati Efe Oğuz, Murat Yönaç ve Mustafa Yazıcı yer aldı.

Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği de aktarıldı.

MÜCAHİT BİRİNCİ YAZDI SİLDİ

Tartışmayı büyüten bir diğer gelişme ise eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin paylaşımı oldu.

Birinci, Hayati Yazıcı’nın parti içindeki konumuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Suç ve cezaların şahsiliği prensibi cari evet. Fakat elbette Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır. Hayati Yazıcı bu hususta bir izah yapacaktır diye bekliyorum. Sayın Yazıcı tecrübeli bir siyasetçidir. Partiye zarar gelmesini istemez. Zira mevzu ile ilgili vatandaşımızın aşırı hassasiyeti mevcut."

görsel: Sondakika . com

ADİL KATILIM İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Mustafa Yazıcı’nın adı daha önce Adil Katılım Bankası iddiasıyla gündeme gelmişti. Bankanın Mustafa Yazıcı’yla bağlantılı olduğu öne sürülmüş, Yazıcı ise bu iddiayı reddederek “Benimle herhangi bir ilgisi yok” açıklaması yapmıştı.

Mustafa Yazıcı’nın bankanın ortağı olsa da kâğıt üzerindeki ortakları arasında görünmediği iddia edilmişti. Ancak bankanın kurucularından Ali Emre Ballı, Yazıcı’nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.