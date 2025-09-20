Bu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası'na dijital bankacılık faaliyeti yürütme izni verdi. Karar, 20 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Adil Katılım Bankası, 27 Mayıs 2025’te kuruluş izni almıştı. BDDK'nın 23 Mayıs 2024 tarihli ve 10914 sayılı kararıyla bankanın faaliyetlerine başlaması uygun bulundu. Değerlendirme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi ile dijital bankacılığa ilişkin yönetmeliklere göre yapıldı.

Bankanın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait olduğu öne sürüldü. Odatv’ye konuşan Mustafa Yazıcı iddiaları reddetti:

"Daha önce de buna benzer haberler oldu. Ticaret siciline girip ortalık yapısına bakabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Hiçbir bağlantım yok. Benimle bir alakası olup olmadığını görebilirsiniz. Kamuya açık, yönetim kuruluna da ortaklık yapısına da bakabilirsiniz. Benimle herhangi bir ilgisi yok."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, gece yayımlanan Resmi Gazete'den sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz ise bankanın sahibiyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bayrampaşa Belediyesi’nde partilerinin meclis çoğunluğunu kaybetmesine değinirken Hayati Yazıcı’yı işaret etmişti:

“AK Parti'de Hayati Yazıcı mesela, Hayati Yazıcı, Hayati Yazıcı'ya biri bir sorsun. Ya bu kadar mide bulandırıcı bir sürecin siz neresindeniz diye sormak lazım mesela Hayati Yazıcı'ya. Aklıma gelen bir isim olduğu için söyledim....Bunlara bir açıklık getirmek lazım. Akla takılan böyle şeyler oluyor. Hayati Yazıcı bu işlerin neresinde diye bakmak lazım. O yüzden, mesela Hayati Bey'e bir mikrofon tutulursa, o da derse ki ‘Ben bu çirkinliklerin hiçbir yerinde yokum. Ben bunu tekrar ederim.’ Hayati Bey böyle demiş derim. Ama olacak işler değil. Yani yapılan işler gerçekten mide bulandırıcı.”