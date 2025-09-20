Bu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozdu

Bu bankanın gerçek patronu kim? AKP'li Hayati Yazıcı'nın oğlu sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
BDDK, Adil Katılım Bankası'na dijital bankacılık izni verdi. Bankanın, AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait olduğu iddia edildi. Yazıcı, “Benimle herhangi bir ilgisi yok” dedi. CHP’li Suiçmez “Sahibi kim?” diye sormuştu. Özgür Özel "Mide bulandırıcı süreçler" diyerek AKP transferlerinde Hayati Yazıcı'yı işaret etmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Adil Katılım Bankası'na dijital bankacılık faaliyeti yürütme izni verdi. Karar, 20 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Adil Katılım Bankası, 27 Mayıs 2025’te kuruluş izni almıştı. BDDK'nın 23 Mayıs 2024 tarihli ve 10914 sayılı kararıyla bankanın faaliyetlerine başlaması uygun bulundu. Değerlendirme, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi ile dijital bankacılığa ilişkin yönetmeliklere göre yapıldı.

REDDETTİ

Bankanın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait olduğu öne sürüldü. Odatv’ye konuşan Mustafa Yazıcı iddiaları reddetti:

"Daha önce de buna benzer haberler oldu. Ticaret siciline girip ortalık yapısına bakabilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Hiçbir bağlantım yok. Benimle bir alakası olup olmadığını görebilirsiniz. Kamuya açık, yönetim kuruluna da ortaklık yapısına da bakabilirsiniz. Benimle herhangi bir ilgisi yok."

CHP VEKİL SORMUŞTU

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, gece yayımlanan Resmi Gazete'den sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“BDDK Adil Katılım Bankasına faaliyet izni verdi. Sahibi kim? Türk bankacılık varlıkları içinde Katılım Bankacılığı'nın payı şu an %8 seviyesinde. İktidar bunu kısa vadede %15'e taşımayı hedef haline getirmiş durumda...”

Son Dakika | Özel: Hasan Mutlu'ya 'AK Parti'ye katıl operasyonlar dursun' telefonu geldiSon Dakika | Özel: Hasan Mutlu'ya 'AK Parti'ye katıl operasyonlar dursun' telefonu geldi

SAYMAZ DA AÇIKLAMIŞTI

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz ise bankanın sahibiyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

“AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’ya ait Adil Katılım Bankası’na BDDK tarafından dijital bankacılık için faaliyet izni verildi. Karar dün gece Resmî Gazete’de yayımlandı. Adil Katılım Bankası geçen yıl kuruluş izni almıştı.

Adil Katılım Bankası’nın kâğıt üzerindeki sahipleri arasında Mustafa Yazıcı doğrudan yer almıyor.

Ancak bankanın kurucularından Ali Emre Ballı, Yazıcı’nın sahibi olduğu Adil Varlık Yönetim’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

ÖZGÜR ÖZEL ÇOK KRİTİK YAZICI SORUSUNU SORMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Bayrampaşa Belediyesi’nde partilerinin meclis çoğunluğunu kaybetmesine değinirken Hayati Yazıcı’yı işaret etmişti:

“AK Parti'de Hayati Yazıcı mesela, Hayati Yazıcı, Hayati Yazıcı'ya biri bir sorsun. Ya bu kadar mide bulandırıcı bir sürecin siz neresindeniz diye sormak lazım mesela Hayati Yazıcı'ya. Aklıma gelen bir isim olduğu için söyledim....Bunlara bir açıklık getirmek lazım. Akla takılan böyle şeyler oluyor. Hayati Yazıcı bu işlerin neresinde diye bakmak lazım. O yüzden, mesela Hayati Bey'e bir mikrofon tutulursa, o da derse ki ‘Ben bu çirkinliklerin hiçbir yerinde yokum. Ben bunu tekrar ederim.’ Hayati Bey böyle demiş derim. Ama olacak işler değil. Yani yapılan işler gerçekten mide bulandırıcı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Siyaset
AKP'de sekizinci başkan istifası geldi! Parti teşkilatı domino taşı gibi devriliyor
AKP'de sekizinci başkan istifası geldi!
CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı
CHP heyeti olağanüstü kurultay öncesi Atatürk’ün huzuruna çıktı