Fon skandalında hisse senetlerindeki son gelişmeyi Akın Gürlek açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 20 milyar dolar maliyeti olduğu söylenen fon skandalındaki son gelişmeler hakkında konuştu. Gürlek, daha önce duyurduğu 26 hisse senedindeki incelemenin sayısının artığını bildirdi. İnceleme altındaki hisse senedi 41'e yükseldi.

Borsa İstanbul’da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki paraların TMSF bünyesinde oluşturulan özel havuza aktarılacağı açıklandı.

OLAĞANDIŞI İŞLEM İNCELEMESİ

Soruşturmanın borsa ayağında 41 hisse senedindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı.

Yapay zekâ destekli sistemlerle milyonlarca işlemin incelendiği belirtildi.

Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi.

İncelemelerde manipülasyondan menfaat sağladığı belirlenen kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Şüphelilerin, elde ettikleri menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF hesabına yatırmasına yönelik çalışma yapıldığı aktarıldı.

ŞÜPHELİ 217 OLDU

Soruşturma kapsamında düzenlenen 5’inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam şüpheli sayısı 217’ye yükselirken, 56 kişi tutuklandı, 88 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Sabah'a konuşan Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

El konulan ekonomik değerler, hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından mağduriyetlerin giderilmesi için kullanılacak. Havuzdan yapılacak ödemelerde, fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek.

Bu tutarın ödeme sınırı olmadığı, mağdurlar arasındaki sıralamada öncelik kriteri olarak uygulanacağı belirtildi. Böylece ilk aşamada küçük yatırımcıların zararlarının daha hızlı giderilmesi hedefleniyor.

Gürlek röportajın ardından da X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Fon soruşturmalarında gelinen aşamayı ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları konuştuk.

Soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerler, TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır.

Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, sorumluluğu bulunanlar hukuk önünde hesap verecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan’ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz."