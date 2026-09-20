Eski DİSK Başkanı Abdullah Baştürk'ün eşi Ayten Baştürk de YENİ Parti üyesi oldu

Özgür Özel’in yurttaşların talebi doğrultusunda 90 milletvekiliyle kurduğu YENİ Parti’ye bir isim daha katıldı.

Genel-İş Sendikası kurucularından ve eski DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ün eşi Ayten Baştürk, YENİ Parti üyesi oldu.

"ARAMIZA KATILMANIZDAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"

YENİ Parti Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katılımı sosyal medya hesabından duyurdu. "Ayten Teyzemiz, YENİ Parti’ye üye olmak istediğini ancak il binasına gidemediğini söyledi." diyen Başarır paylaşımında şunlara yer verdi:

"Biz de 'Biz geliriz' dedik. Antalya programımızda ilk ziyaretimizi kendisine yaparak üyeliğini evinde gerçekleştirdik. Aramıza katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyduk Ayten Teyze. YENİ Parti ailemize hoş geldiniz."

Başarır'ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle:

"Türk işçi sınıfı mücadelesinin önemli önemli önderlerinden, Genel-İş’in kurucuları arasında yer alan, DİSK Genel Başkanlığı yapan ve üç dönem milletvekilliği görevinde bulunan Abdullah Baştürk’ün kıymetli eşi Ayten Baştürk’ü Antalya’daki evinde ziyaret ettik. Ayten Teyzemiz, YENİ Parti’ye üye olmak istediğini ancak il binasına gidemediğini söyledi. Biz de “Biz geliriz” dedik. Antalya ziyaretimizde ilk ziyaretimizi kendisine yaparak üyeliğini evinde gerçekleştirdik. Aramıza katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyduk Ayten Teyze. YENİ Parti ailemize hoş geldiniz."