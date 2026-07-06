Erdoğan’ın memleketinde NATO protestosu: Zirve öncesi sokaklara döküldüler!

Ankara’da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi öncesinde ülkenin dört bir yanından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Dikkat çeken protestolardan biri de Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize’de gerçekleşti.

Rize’nin Pazar ilçesinde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, düzenledikleri yürüyüşle NATO Zirvesi’ni protesto etti.

SİVİL TOPLUM VE SİYASİ PARTİLER NATO İÇİN SOKAKTAYDI

Pazar Belediyesi önünde toplanan kalabalıkta Tüm Emeklilerin Sendikası, Halkevleri, CHP, SOL Parti, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim Sen üyeleri çoğunluğu oluşturdu.

Belediye binası önünden sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen protestocular, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

"TÜRKİYE BUGÜN NATO'DAN KORUNMAK ZORUNDA"

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kitleye hitaben ilk konuşmayı CHP Pazar İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu yaptı.

NATO’nun kuruluş amacından saptığını ve emperyalist bir araca dönüştüğünü söyleyen Hocaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bugün Türkiye NATO’dan korunmak zorunda. NATO artık bir güvenlik örgütü değil, emperyalistlerin sömürge örgütü haline gelmiş durumda. Silah satan barışı istemez, ilaç satan sağlığı istemez, din satan bilimi istemez. Bu anlayışla bakmak gerekiyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar bu çelişkileri açıkça gösteriyor. Türkiye güvenliği için NATO’ya girdi, fakat bugün NATO ülke için bir tehdit haline gelmiş durumda”

"İKTİDARIN MEŞRUİYETİ DIŞ GÜÇLERİN BEKLENTİLERİNE BAĞLI"

Hocaoğlu’nun ardından sözü alan SOL Parti üyesi Yaşar Çalışkan ise NATO'nun küresel politikaları ile Türkiye'deki iktidarın bu politikalardaki rolünü eleştirdi.

NATO’yu emperyalizmin mızrak ucu olarak tanımlayan Çalışkan, şöyle konuştu:

“NATO emperyalizmin mızrak ucu. Dünya NATO üzerinden şekillendirildi. Ama artık yeni bir evreye girildi. Sadece dış güçler değil, Türkiye'de de bu projeye dahil bir iktidar ve bu projeyle birlikte hareket eden yapılar var. Bu topraklarda geçmişte verilen mücadeleye rağmen, bugün aynı projeye dahil olmak isteyen bir anlayış var. Orta Doğu ve Karadeniz yeniden şekilleniyor. Türkiye’ye bu süreçte verilen görev Amerika’nın çıkarları doğrultusunda hareket etmek. Bu durumu kabul eden kişiler, partiler ve yapılar var. Türkiye’de iktidarın aldığı meşruiyet, halkın iradesine dayanmıyor. Bu meşruiyet, dış güçlerin beklentilerini yerine getirmeye bağlı.” (ANKA)