"Erdoğan yerine siyaset dışı biri gelebilir" diyen YENİ Şafak yazarı geri adım atmadı

Fon skandalının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın seçimi kaybedip yerine 'siyaset dışı isim gelebilir' diyen Ersin Çelik geri adım atmadı. Yenişafak.com.tr'nin başındaki Ersin Çelik, yazısının çarpıtıldığını iddia etti.

"ALTINA İMZA ATARIM" DEMİŞ...

Çelik, algoritmalarının seçmen davranışını manipüle ettiğini, sosyal güven kırılmasının da olası sonuçlarını yazdığını iddia etti.

Çelik, Uşak da AKP'nin kaybettiği seçimi örnek göstererek sosyal değişimin 'siyaset dışı' isimlere kapı araladığını savundu.

Çelik, Ukrayna üzerinden örnek verip Erdoğan'ın koltuğunu kaybedebileceği iddiasını da şu sözlerle savundu:

"Bunları yazmak parmak sallamak değil. Kendimden de derdimden de eminim.

“Zelenski” örneğini abartılı bulanlar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davasına hem gönül hem de omuz veren kıymetli bir abimiz, “Yazının altına imza atarım. Ancak Zelenski misalin ölçüsüz olmuş” dedi. Kendisine, “Yerine, başka bir isim yazsaydım yine de abartılı olur muydu?” diye sordum. “Abartılı olmazdı” dedi ve ancak siyasi sonuçları açısından aynı kapıya çıktığını da ekledi."

Tepki çeken yazısından tek bir geri adım atmayan Çelik, şunları yazdı:

"Demem o ki, baktığım ve göstermeye çalıştığım pencerenin manzarası, X’ten paylaşım yapılarak, birileri günah keçisi ilan edilerek değiştirilemez.

Şunu da belirteyim… İki gündür siyasi çevrelerden ve meslektaşlarımdan onlarca telefon aldım. Beni bilen, ne söylemediğimi gayet iyi anlayan ama bir hatam olduğunda da samimiyetle ikaz eden dostların varlığına şükrediyorum. Var olsunlar. Kendime de sevdiklerime de ettiğim duayla bitireyim: Allah istikametten ayırmasın. Şaşırtmasın. Doğruluktan saptırmasın."