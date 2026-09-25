Fon skandalında yeni perde: Haberlere erişim engeli geldi, sosyal medya ayağa kalktı

Türkiye, günlerdir fon soruşturması ve yatırımcıların yaşadığı mağduriyeti konuşuyor. Tartışmaların odağında bu kez fon krizini konu alan haberlere erişim engeli var.

Yatırım ve sermaye piyasalarına ilişkin paylaşımlar nedeniyle aralarında ekonomist, akademisyen, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, şimdi de fon soruşturmasına ilişkin haberler erişime kapatıldı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) açıklamasına göre Gazete Pencere, Evrensel ve Sözcü'de yayımlanan üç ayrı habere erişim engeli getirildi.

Söz konusu kararların 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındığı belirtildi.

FON KRİZİNDE YENİ TARTIŞMA

Fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler kamuoyunda tartışılırken, haberlerin erişime engellenmesi tartışmayı yeni bir noktaya taşıdı. Daha önce de fon ve sermaye piyasalarına ilişkin paylaşımları nedeniyle çok sayıda sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmişti.

Şimdi ise tartışmanın merkezinde yalnızca sosyal medya paylaşımları değil, basın kuruluşlarında yayımlanan haberler de bulunuyor.

"ARTIK KRİZ DE ÇÖZÜLMÜŞ OLDU"

Erişim engeli kararının duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, yaptığı paylaşımda, "Artık kriz de çözülmüş oldu, herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Gazete Pencere Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Oğhan ise karara ilişkin, "Evet şimdi kriz çözüldü!" diyerek tepki gösterdi.

Fon sürecinden etkilendiğini belirten bir mağdur da sosyal medyada, "Hepimize geçmiş olsun. Artık sesimiz çok daha az duyulacak" ifadelerini kullandı.

Bir başka vatandaş ise erişim engelinin fon kriziyle ilgili tartışmaların üzerini kapatmaya yönelik olduğunu savundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise karara sert tepki göstererek, "Yok artık! Kuzey Kore'yle yarış halindeyiz" ifadelerini kullandı.