Erdoğan 'Kapımız açık' demişti: Marmaris Belediye Başkanı Ünlü YENİ Parti’ye geçti

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçti. Ünlü, kararını sosyal medya hesabından “Geleceğe doğru YENİ bir adım” sözleriyle duyurdu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katıldı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aynı inanç ve aynı heyecan ile… Geleceğe doğru YENİ bir adım. Yolumuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü, YENİ Parti rozetini 12 Eylül’de Marmaris İlçe Başkanlığı’nda düzenlenecek törenle taktı.

ERDOĞAN “KAPIMIZ AÇIK” DEMİŞTİ

Acar Ünlü’nün adı, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyalog nedeniyle gündeme gelmişti.

21 Ağustos’ta Marmaris’te cuma namazı çıkışında Erdoğan’ı karşılayan Ünlü, “Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?” diye sormuştu. Erdoğan ise Ünlü’ye, “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” diye karşılık vermişti.

Bu görüşmenin ardından Ünlü’nün AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündeme gelmişti. Ünlü ise AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetmişti.