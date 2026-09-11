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Erdoğan 'Gelirsen kapımız açık' demişti: Marmaris Belediye Başkanı kararını Halk TV'ye açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP iddialarını redderken YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

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Erdoğan 'Gelirsen kapımız açık' demişti: Marmaris Belediye Başkanı kararını Halk TV'ye açıkladı
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YENİ Parti'ye bir belediye başkanı daha katılıyor. AKP'ye geçeceği iddia edilen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

"AKP'YE DEĞİL YENİ PARTİ'YE GEÇİYORUM"

Halk TV'ye konuşan Acar Ünlü, düzenlenecek törenle YENİ Parti rozeti takacağını duyurdu.

Ünlü "AKP'ye değil YENİ Parti'ye geçiyorum" dedi.

Ayrıca edinilen bilgiye göre Marmaris'te belediye meclisi dengesi 14'e 9 muhalefet lehine, 2 meclis üyesi bağımsız durumda.

Erdoğan'dan CHP'li belediye başkanına: Gelmek istersen kapımız açıkErdoğan'dan CHP'li belediye başkanına: Gelmek istersen kapımız açık

ERDOĞAN 'GELİRSEN KAPIMIZ AÇIK' DEMİŞTİ

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyalogla gündeme gelmişti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Ağustos'ta kıldığı cuma namazı çıkışında Erdoğan, kendisini karşılayan Ünlü'nün "Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?" ifadesine karşılık "Kapımız açık gelmek istiyorsan" dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerine ise Ünlü "Sağ olun, biz belediye olarak yapabileceğimiz bir şey varsa..." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Marmaris Belediye Başkanı CHP YENİ Parti AKP
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