Erdoğan ABD’ye gidiyor: 3 günlük ABD ziyaretinde ajandası belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek. Erdoğan, 22 Eylül’de BM Genel Kurulu’na hitap edecek. Ziyaret kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi ve ikili ilişkilerdeki başlıkların ele alınması bekleniyor.

ERDOĞAN 22 EYLÜL’DE BM KÜRSÜSÜNDE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan’ın New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD’yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara teşrif etmeleri de öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

FİDAN: ERDOĞAN’IN KAPSAMLI BİR KONUŞMASI OLACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da BM Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan’ın dünya sorunlarına çözüm önerileri çerçevesinde kapsamlı bir konuşma yapacağını söyledi. Fidan, Erdoğan’ın yapay zeka alanındaki gelecekteki risklere karşı ortak adımlar atılması çağrısında bulunacağını ifade etti.

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Fidan, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye-ABD ilişkilerindeki sorun başlıklarından CAATSA yaptırımlarına da değindi.

Türkiye’nin CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışma yürüttüğünü belirten Fidan, S-400 meselesinin çözümüne yönelik bazı fikirlerin bulunduğunu söyledi. Fidan, iki ülke arasında karşılıklı iyi niyet çerçevesinde çözüm yollarının hayata geçirilmeye çalışıldığını ifade etti.