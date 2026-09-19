Milli takıma çağrılmadı: Fransa'da tarih yazıyor

Bu sezon çıktığı 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapatmayı başaran file bekçisi, sergilediği başarılı performansa rağmen A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer almadı.

Yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan Berke Özer, Lille taraftarlarının oylarıyla "Ağustos Ayının Futbolcusu" unvanını kazandı.

3 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Berke Özer bu sezon 5 maçta forma giydi ve 450 dakika sahada kaldı. Millî file bekçisi, bu 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapatırken kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

MİLLİ TAKIM KADROSUNA ÇAĞIRILMADI

Dünya Kupası öncesindeki süreçte A Millî Takım kampından ayrılan ve o günden sonra kadroya bir daha davet edilmeyen başarılı file bekçisi, Millî Takımımızın oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmalarının kamp kadrosuna da dahil edilmedi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, kaleci tercihlerini Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'tan yana kullandı.

Berke Özer'in Lille'de gösterdiği başarılı performans, İtalyan teknik adamın kaleci tercihlerinin sorgulanmasına neden oldu.