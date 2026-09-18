Türkiye'ye yok Suudi Arabistan’a var! Suudilere F-35 satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 Lightning II savaş uçağı ile bunlara bağlı ekipman ve hizmetlerin olası satışına onay verdi. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, satışın tahmini değerinin 24,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Pakette 48 uçağın yanı sıra 49 adet F135-PW-100 motoru, iletişim ve seyrüsefer sistemleri, elektronik harp ekipmanları, yedek parçalar, bakım hizmetleri, yazılım, teknik dokümantasyon, eğitim ve simülatörler de bulunuyor.

Satış kapsamında ana yükleniciler olarak Lockheed Martin ve Pratt & Whitney öne çıkıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, satışın Suudi Arabistan’ın hava savunma kapasitesini güçlendireceğini ve ABD ile Suudi Arabistan arasındaki askeri birlikte çalışabilirliği artıracağını savundu. Bakanlık ayrıca satışın bölgedeki mevcut askeri dengeleri değiştirmeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE PARASINI ÖDEDİĞİ F-35'LERİ HENÜZ ALAMADI

Türkiye, F-35 programında ortak ülkeler arasında yer almış ve uçak sipariş etmişti. Ancak Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’nin F-35 programındaki katılımı sona erdirildi.

Türkiye'nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi Körfez ülkelerine satılmasına yönelik formüller masadaydı ancak F-35 alan ülkeler için ABD Rusya'nın sistemlerini kullanmasına şerh düşüyor.

Türkiye'nin sahadaki çözüm önerisi kilitlenmiş olurken Çin'e bilgi sızdırma ihtimali FBI raporlarına geçen Suudi Arabistan uçakları alacak.