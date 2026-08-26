Türkiye F-35'ler için ABD'li lobi şirketi ile anlaştı: Belgeler ortaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), ABD'li lobi şirketi Ballard Partners ile ABD hükümeti nezdinde savunma ve güvenlik konularında lobi ve savunuculuk faaliyetleri yürütmek üzere bir yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında yayımladığı belgelere göre Ballard Partners, MSB'yi yabancı müvekkil olarak kaydettirdi. Kayıt 21 Ağustos 2026'da FARA birimine sunuldu.

FARA belgelerinde, sözleşmenin 15 Ağustos 2026'da imzalandığı ve 14 Ağustos 2027'ye kadar geçerli olduğu belirtildi.

AYLIK 200 BİN DOLAR ÖDENECEK

Sözleşmeye göre Ballard Partners, hizmetleri karşılığında MSB'den aylık 200 bin dolar ücret alacak. Buna göre anlaşmanın bir yıllık temel bedeli 2,4 milyon dolar olacak.

Ödemelerin aylık olarak yapılacağı ve şirket tarafından düzenlenen faturaların alınmasından itibaren 30 gün içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sözleşmede ayrıca temsil faaliyetleriyle bağlantılı makul ve doğrudan masrafların Bakanlık tarafından karşılanacağı belirtildi. Kayıt ücretleri ile uçak, otel, araç ve yemek gibi seyahat giderleri bu kapsamda sıralanırken, şirketin ofis, personel ve ekipman giderlerinin kapsam dışında olduğu ifade edildi.

ABD HÜKÜMETİ NEZDİNDE SAVUNMA VE GÜVENLİK KONULARINDA ÇALIŞACAK

FARA kaydına göre Ballard Partners, MSB'ye ABD-Türkiye ilişkileri konusunda hükümet ilişkileri ve stratejik danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Şirketin siyasi faaliyetlerinin ise ABD ile Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik meselelerine ilişkin lobi ve savunuculuk faaliyetlerine odaklanacağı belirtildi.

Anlaşma kapsamında şirketin, Bakanlığın gerekli gördüğü konularda ABD federal hükümeti nezdinde danışmanlık ve savunuculuk yapması, ayrıca Bakanlığın faaliyetleri açısından önem taşıyan mevzuat ve politika gelişmeleri hakkında bilgi sağlaması öngörülüyor.

Sözleşmede Ballard Partners'ın Ballard Media Group aracılığıyla sunduğu stratejik iletişim hizmetlerinin anlaşma kapsamında olmadığı da belirtildi.

F-35 PROGRAMI İÇİN Mİ?

FARA'ya sunulan sözleşmede F-35 programının adı doğrudan geçmiyor. Ancak anlaşmanın ABD-Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik meselelerine odaklanması dikkat çekti.

İngiltere merkezli Middle East Eye, Türkiye'nin Washington'daki yeni lobi girişimini konu alan haberinde anlaşmanın Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil olma çabaları kapsamında yapıldığını ileri sürdü.

Haberde ayrıca Ankara'nın Trump yönetimi döneminde Washington'da etkili olabilecek isimlerle ilişkilerini güçlendirmeye ve ABD politikasındaki etkisini artırmaya yönelik yeni bir lobi yapılanmasına yöneldiği değerlendirmesine yer verildi.

Ancak mevcut FARA belgelerinde 2,4 milyon dolarlık sözleşmenin F-35 programına yönelik olduğu yönünde doğrudan bir ifade bulunmuyor.

BALLARD PARTNERS TRUMP'A YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR

Ballard Partners, ABD'li lobici ve girişimci Brian D. Ballard tarafından kuruldu. Şirket, ABD Kongresi, federal kurumlar ve yönetim nezdinde müşterileri adına lobi, kamu politikası ve hükümet ilişkileri faaliyetleri yürütüyor.

Brian Ballard, Donald Trump'ın siyasi çevresine yakın isimlerden biri olarak biliniyor. Ballard'ın Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasında Florida'daki önemli bağış toplama organizatörlerinden biri olduğu biliniyor.

Şirketin Trump yönetimiyle bağlantılı isimlerle de ilişkisi bulunuyor. Trump'ın eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ile eski ABD Başsavcısı Pam Bondi, geçmişte Ballard Partners bünyesinde çalışmış isimler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE İÇİN DAHA ÖNCE DE LOBİ FAALİYETİ YÜRÜTTÜ

FARA kayıtları, Ballard Partners'ın Türkiye adına daha önce de Washington'da lobi faaliyeti yürüttüğünü gösteriyor.

2017 tarihli anlaşma kapsamında Ballard Partners'ın Türkiye adına ABD federal hükümeti nezdinde savunuculuk yapması, ABD-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret ve yatırım fırsatlarının artırılması, Türkiye'nin enerji merkezi olarak desteklenmesi ve terörizm ile sınır aşan tehditlere karşı politikaların desteklenmesi gibi faaliyetler yürütmesi öngörülmüştü.

O dönem şirkete aylık 125 bin dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı.

2017 tarihli sözleşmede Ballard Partners’a aylık 125 bin dolar ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ödemelerin üç aylık dönemler halinde, 375 bin dolar tutarında yapılması, ayrıca temsil faaliyetleriyle bağlantılı makul seyahat ve diğer masrafların da karşılanması öngörülmüştü.

Bu çerçevede Ballard Partners’ın 2026’da Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yeni anlaşmanın, şirketin Türkiye adına ABD’de yürüttüğü faaliyetlerin 2017’deki çalışmanın ardından yeniden başlaması anlamına gelip gelmediği konusunda ise FARA belgelerinde doğrudan bir açıklama bulunmuyor. Belgeler, 2017’de Türkiye Cumhuriyeti adına ayrı bir sözleşme bulunduğunu, 2026’da ise Milli Savunma Bakanlığı ile yeni bir sözleşme yapıldığını ortaya koyuyor.

Lobi şirketi, müvekkili olan kurum, kuruluş veya kişilerin çıkarları doğrultusunda, hükümetlerin, yasa koyucuların ve karar alıcıların politikalarını etkilemek amacıyla profesyonel danışmanlık ve savunuculuk hizmeti veren kuruluşlara denmektedir.