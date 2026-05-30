Edebiyatçılar "mutlak butlan" kararına karşı tek ses oldu: Kayyum rejimine hayır

CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrasında edebiyatçılar ortak bir bildiri kaleme aldı. Ahmet Ümit, Ayfer Tunç, Aslı Erdoğan, Elif Şafak, Yekta Kopan gibi isimlerin imzaladığı bildiriye toplam 262 edebiyatçı imza attı. Bildiride edebiyatçılar demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkarken tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi mücadeleye davet etti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı "mutlak butlan" gerekçesiyle iptal etti. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Karar doğrultusunda, kurultayda koltuğu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin göreve iade edilmesine hükmedildi.



EDEBİYATÇILARDAN "MUTLAK BUTKAN" KARARINA TEPKİ

"Mutlak butlan” kararının ardından çok sayıda edebiyatçı ortak bir açıklamayla karara tepki gösterdi.

“Edebiyatçılardan Adalet ve Demokrasi Çağrısı: Kayyım Rejimine Hayır!” başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Türkiye'nin edebiyatçıları olarak halkın iradesini, seçme ve seçilme hakkını yok sayan tüm bu sistematik hukuksuzluklara itiraz ediyoruz" denildi.

Açıklamada, “Özgür irademizi, umudumuzu ve adalet duygumuzu hedef alarak seçimsiz bir Türkiye'yi amaçlayan antidemokratik uygulamalara "Hayır!" diyoruz” denildi.

262 EDEBİYATÇI İMZA ATTI

Türkiye’nin farklı kesimlerinden 262 yazarın imzasını taşıyan metinde, halkın iradesi ile seçme ve seçilme hakkının yok sayıldığı savunularak, “Hukukun gücünü değil, güçlünün hukukunu savunan bu köhne anlayışı reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Demokratik Türkiye için mutlak butlan kararına karşı çıkıyor, tarihin doğru ve vicdanlı tarafında kalmak isteyen herkesi bu mücadeleye destek vermeye devam ediyoruz."