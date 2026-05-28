CHP'li Zeybek'ten butlan tepkisi: Saray, butlan yoluyla CHP’yi yanına çekmeye çalışıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partililere hitaben yaptığı konuşmada son dönemde CHP’ye yönelik siyasi ve hukuki baskılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin önemli bir başarı elde ettiğini belirten Zeybek, “Türkiye genelinde yüzde 38 oyla toplumun yüzde 65’inin yaşadığı belediyeleri yönetme yetkisi CHP’ye verildi” dedi.

Yerel seçimlerin ardından CHP’li belediyelere yönelik operasyonların başladığını savunan Zeybek, çok sayıda belediye başkanı, meclis üyesi, parti yöneticisi ve bürokratın tutuklandığını söyledi.

“Yargı eliyle, belediyelere yapılan operasyonlarla CHP’yi küçültemeyenler şimdi yeni bir oyun sahneye koyuyor” diyen Zeybek, iktidarın geçmiş yıllarda farklı siyasi aktörleri kendi safına çektiğini öne sürerek şunları söyledi:

“2024 yılında Türkiye genelinde yüzde 38 oyla toplumun yüzde 65’inin yaşadığı belediyeleri yönetme yetkisini CHP’nin gösterdiği adaylara ve onun kadrolarına verildi. Birkaç ay sonra ‘Belediyeleri silkeleyin’ ile başlayan, yargı eliyle operasyonlara dönüşen süreçte çok sayıdaki arkadaşımızın, belediye başkanının, meclis üyesinin, bürokratın, il-ilçe başkanlarının, eski milletvekilinin, genel başkan yardımcılarının, Parti Meclisi üyelerinin tutuklanmaları sonucunda iktidarın CHP’yi ve belediyeleri silkeleyemeyeceği ortaya çıktı. Transferler yaptılar. Sorunlu ve sıkıntılı kimi belediye başkanlarını transfer ettiler ama CHP tam 114 haftadır Türkiye’nin birinci partisidir ve tüm anketlerde de Türkiye’nin birinci partisidir. Yargı eliyle, belediyelere yapılan operasyonlarla CHP’yi küçültemeyenler, partinin gelecekteki adayını cumhurbaşkanı, milletvekillerini parlamentoda çoğunluk sayısına ulaştırabileceğinden endişe duyanlar şimdi 2002 yılında hayata geçirdikleri, her seçimde tekrarladıkları bir oyunu yeniden hayata geçirmeye çalışıyorlar.

“ELE GEÇİRİLEMEYEN TEK KALE CHP”

1998 kurultayında CHP’nin Genel Başkan adayı Sayın Ertuğrul Günay’ı kendi listelerinden milletvekili yapanlar, 2007 yılında Anavatan Partisi’nin Genel Başkanı Erkan Mumcu’yu listelerinde milletvekili yapanlar, 2011’de Mehmet Ağar’ı, Demokrat Parti’yi yanına çekenler, 2015 yılında bu kez Süleyman Soylu’yu, Numan Kurtulmuş’u kendi yanına çekenler, 2018 yılına geldiğinde Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi’ni iktidarının yanına çekenler, 2023 yılına geldiğinde Doğu Perinçek’i, Demokratik Sol Parti’yi yanına çekerek mutlak iktidarını sürdürmeye çalışan bugünkü saray yönetimi ilk yapılacak seçimlerde de butlan yoluyla ele geçirdiği CHP’yi yanına çekmeye çalışıyor. Buna müsaade edecek miyiz? Ele geçirilemeyen tek kale CHP. Bir santim eğilmeyen, bir adım geriye gitmeyen, çalışkan, üretken; 110 miting, 150’den fazla seçim mitingiyle cumhuriyet tarihinde, CHP tarihinde şimdiden efsane olmuş ve ‘Seçimi kazanamazsam o gün görevi bırakırım’ diyecek kadar özgüvene sahip Özgür Özel’i, onun genel başkanlığını iktidara, saraya bırakacak mıyız?

“SOKAĞIN SESİNDEN KAÇILMAZ”