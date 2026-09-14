Diyarbakır halkı Bilal Erdoğan'a Demirtaş'ı sordu: 'Onlar benim bildiğim işler değil' dedi

Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kentte "Sakızcı Memo" olarak bilinen bir vatandaş arasında geçen Selahattin Demirtaş diyaloğu gündeme damga vurdu.

Yurttaşın Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki talebine AKP'li Cumhurbaşkanının oğlu Erdoğan, "Onlar benim bildiğim işler değil" yanıtını vermekle yetindi ve sorumluluk almadı.

BİLAL ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Bilal Erdoğan, beraberindeki Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGTV) icra kurulu üyeleri ile vakfa üye sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileriyle birlikte Diyarbakır'a geldi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte eğitim-öğretim yılının ilk gününde Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Ziya Gökalp İlkokulu'nu ziyaret eden Erdoğan, burada öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti ve sokakta Diyarbakır halkının doğrudan talepleriyle karşılaştı.

DEMİRTAŞ TALEBİNE VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Bilal Erdoğan'ın kent merkezindeki ziyareti sırasında "Sakızcı Memo" lakaplı yurttaşla yaptığı konuşma ise gündem oldu.

"ONLAR BENİM BİLDİĞİM İŞLER DEĞİL"

Yurttaş, Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki talebini Erdoğan'ın yüzüne karşı iletti.

Sakızcı Memo'nun, "Bilal Başkan inşallah Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakırsınız" sözlerine Bilal Erdoğan, sorumluluk almayarak "Onlar benim bildiğim işler değil" ifadeleriyle karşılık verdi.

"BAK, BARIŞA TAŞ KOYAN ADAMI TRİBÜNLERDE İFŞA ET."

İkili arasında geçen görüşmede bir diyalog da şu şekilde gelişti:

Sakızcı Memo, "Bilal Başkan diyor, Selahattin Demirtaş’ı bırakıyor." ifadelerini kullandıktan sonra sözlerini "Selçuk Mızraklı’yı da gördüm. Selahattin Demirtaş’ı da bırakacaklar. Barış’ın yolu, kardeşlik yolu Amed’ten geçer." diyerek sürdürdü.

Bilal Erdoğan ise bu sözlere karşılık, "Bak, barışa taş koyan adamı tribünlerde ifşa et." ifadelerini kullandı.