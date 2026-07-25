Bilal Erdoğan'dan FETÖ çıkışı: FETÖ’yü doğuran dindarlık olmamıştır, katı laikliğin ta kendisi olmuştur

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini kronolojik olarak aktarmayı amaçlayan TRT yapımı "Asırlık Gece" belgesel dizisinin 4. bölümünde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, FETÖ'nün ortaya çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur, FETÖ’yü doğuran dindarlık olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Programın yayımlanmasının ardından sosyal medyada da geniş yankı bulan bu açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

"FETÖ'YÜ DOĞURAN O KATI LAİKLİĞİN TA KENDİSİ OLMUŞTUR"

Bilal Erdoğan, FETÖ’nün ortaya çıkış nedenini geçmişte inanan insanlar üzerinde uygulanan baskılara ve ülkedeki “katı laiklik” anlayışına bağladı.

FETÖ'nün doğuşunda dinin veya dini kaynakların bir payı olmadığını savunan Bilal Erdoğan, ilgili bölümde şu ifadeleri kullandı:

“FETÖ’yü doğuran, inanan insanlar üzerinde yapılan baskı olmuştur. FETÖ’yü doğuran o katı laikliğin ta kendisi olmuştur.

FETÖ’yü doğuran dindarlık olmamıştır, FETÖ’yü doğuran İslam olmamıştır, FETÖ’yü doğuran Risale-i Nurlar olmamıştır.

Dolayısıyla bunun da tespitinin yapılması gerektiğini düşünüyorum.”