Dilek İmamoğlu İBB davasındaki kritik karar öncesi Adalet Bakanı'na seslendi

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB davasında kritik karar öncesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İNSANLARIN HAYATINDAN EKSİLEN TAM 18 AY"

Dilek İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslendiği ve X hesabından yaptığı paylaşımda, ifadeler dinlendikçe ve dosyalar incelendikçe "somut delillerden çok beyanlar, söylentiler ve tartışmalı iddialarla" karşılaşıldığını savundu.

İmamoğlu, tutukluluk süresine dikkat çekerek insanların hayatından 18 ay eksildiğini belirtti.

"Silivri’nin duvarları adalet ve özgürlük çığlıklarıyla yankılanıyor… Çünkü o duvarların ardında geçen her gün yalnızca bir insanın ömründen eksilmiyor; bir anne evladından, bir çocuk annesinden ya da babasından, sevdiklerinden mahrum kalıyor."

"TALEP BİR AYRICALIK DEĞİL, EN TEMEL HAK"

Dilek İmamoğlu, aylardır tutuklu bulunan kişilerin taleplerinin ayrıcalık olmadığını savunarak, yargılamanın delillerin değerlendirildiği, savunma hakkının eksiksiz kullanılabildiği ve masumiyet karinesinin korunduğu bir süreç olması gerektiğini ifade etti.

"Kendilerini vatanına, milletine ve yaşadıkları kentlere hizmet etmeye adamış; ancak aylardır demir parmaklıklar ardında tutulan insanların talebi bir ayrıcalık değil, en temel haktır: Delillerin konuştuğu, savunma hakkının eksiksiz kullanılabildiği, masumiyet karinesinin korunduğu adil ve tarafsız, tutuksuz bir yargılama.



Bilinsin ki; özgürlüğünden mahrum bırakılan insanların sesi duvarlarla susturulamaz."

İmamoğlu ayrıca yargılamanın adil, tarafsız ve tutuksuz yürütülmesi çağrısında bulundu.

Paylaşımının sonunda ise "Silivri’den yükselen o ses bugün hepimizin vicdanına aynı şeyi haykırıyor: Adalet istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Hukuk istiyoruz." ifadelerini kullandı.