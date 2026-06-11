Dervişoğlu'ndan "CHP'deki olaylara dahil değiliz" diyen Erdoğan'a tepki: Gelsin kahvede söylesin

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Ulus'taki bir kahvehanede yurttaşlarla bir araya geldi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İYİ Parti Lideri, güncel meselelere dair değerlendirmelerde bulundu.

DERVİŞOĞLU'NDAN CHP DEĞERLENDİRMESİ

Bir muhabirin "CHP Parti Meclis'inden Özgür Özel ve arkadaşları istifa ederek parti tüzüğü gereği 45 gün içerisinde kurultay yapılması için bir adım attı. Siz bu yaşanılan süreci nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Dervişoğlu, CHP'de olanların bir partinin iç meselesi olmadığına dikkat çekti.

"Ben hem seçilmiş hem atanmış CHP yönetiminin bir siyasi satranç oyununa başladıkları kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla, partilerin kendi içindeki stratejik hamleleriyle çok fazla ilgilenmiyorum ama elbette ki izliyorum." diyen Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Oynanan satranç 2 kişi arasında oynanmıyor. Müdahil olanlar da hamlelere dahil oluyor. Yani bir siyasi partinin iç meselesi olmadığını en başında söyledim. Siyasi partilere hukukun müdahalesi çok kabul edilebilir bir şey değildir demokrasilerde. Bir siyasi partinin 3 yılı aşkın bir süre önce yapmış olduğu kongreye bugün mahkeme kararıyla müdahil olmak demokrasiyi zedeler."

"Şimdi bu ortamı doğru okumayıp meseleyi sadece bir bilek güreşine, bir stratejik satranç hamlesine dönüştürürlerse şayet, unutmamaları gereken bir şey var: 2 kişiyle oynanan oyuna başkaları da girmiş durumda." diyen Dervişoğlu soruya verdiği yanıtı şöyle sürdürdü:

"İktidar olaya müdahil, mahkemeler olaya müdahil, vatandaşın da ortak kabulü demokrasi dışı birtakım olaylar yaşanıyor Türkiye'de. Dolayısıyla biz meseleyi son derece dikkatli bir biçimde takip ediyoruz."

"Altını çizerek söylediğim şey şu; mesele 2 tarafın meselesi olmaktan çıkmış durumda." diyen Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla çok kişinin elinin bulaştığı bir süreç yaşıyoruz. Bunun da demokrasimize katkı sağladığı kanaatinde değilim. Hem siyasi partiler açısından hem de siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlar açısından meselenin dikkatlice ele alınıp tarafların rahatlatılması lazım."

"ERDOĞAN GELSİN KAHVEDE SÖYLESİN KARIŞIP KARIŞMADIĞINI"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP içerisindeki duruma taraf değiliz." söylemine dair de bir soruyu yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı şu sözleri sarf etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı onu ancak parti grubunda söyleyebilir. Gelsin haldeki kahvede söylesin karışıp karışmadığını, vatandaş ne diyor görsün. Elbette ki öyle diyecek, karışıyorum mu diyecek yani? Ben vatandaşın sesine ses olmaya gayret sarf ediyorum ve süreci takip eden bir siyasetçi kimliğiyle de gördüklerimi yorumluyorum."

"DAR VE SABİT GELİRLİLERİN MAAŞLARINI YÜKSELTİN"

Ulus'ta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerindeki izlenimlerini de aktaran İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu şunları söyledi: