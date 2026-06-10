Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 defa Kemal Kılıçdaroğlu soruldu, üçüne de cevap vermedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a grup toplantısının ardından üç defa "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" diye soruldu. Erdoğan soruyu yanıtsız bıraktı.

CHP'nin kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Kamuoyunda Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sarayın adamı" eleştirileri yapıldı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğüne ilişkin iddialar da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “CHP’deki koltuk savaşının tarafı değiliz’ dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidarla görüştüğüne dair iddialar var. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?” diye soruldu. Erdoğan cevap vermedi. Tam bu soru esnasında bir kadın gazeteci sendeledi, Erdoğan gazeteciye “Yavaş, yavaş. Önce ayakkabıyı kurtar” dedi.

Gazeteci ardından iki defa daha "Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" diye sordu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya yine yanıt vermedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP’ye yönelik butlan kararına ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu’nun daha önce kullandığı ifadeleri tekrar eden Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir” dedi

Erdoğan şöyle konuştu:

"CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.

Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre ilgilendirmiyor. Bu girdabın içerisine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız."