Denizli'de Özgür Özel izdihamı! Kente gördüğü gelen koşarak geldi

CHP Lideri Özgür Özel, Denizli ziyaretlerine Çardak ilçesinden başladı. Özel, Çardak Havalimanı’na iner inmez kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Özel’in kente geldiğini duyan yurttaşlar da havalimanı ve ilçe merkezinde CHP liderinin yanına geldi. Özel, "Siz arkamda oldukça beni de kimse yolumdan çeviremez, partimizi de kimse yolundan çeviremez" dedi.

Denizli’de yoğun ilgiyle karşılanan Özel, Çardak ilçesinde kısa bir konuşma yaptı. Çardak’ta CHP’li belediyenin göreve gelmesine dikkat çeken Özel, yerel seçim sonuçlarını hatırlattı.

"ÇARDAK'TA CHP'Lİ BİR BELEDİYE VAR ARTIK"

Özel, konuşmasında Çardak’ın Denizli’ye gelişlerde ilk duraklardan biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Değerli Çardaklılar... Biz Denizli'ye Ankara tarafından gelirken de, bazen İstanbul'dan, Ankara'dan uçakla gelindiğinde de ilk Çardak'a iniyorduk. Sonra Denizli'ye geçiyorduk. Ama bu sefer şöyle bir güzelliği var; Çardak'a geldik, Çardak'ta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var artık. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin...

Belediye başkanımıza, meclis üyelerimize bir kez daha hayırlısı olsun diyorum.

Buraya, Denizli'ye girerken Çardak'ta bir çay içelim dedik, kahveye geldik. Ama...

Her zaman olduğu gibi Denizli'de çok sıcak bir karşılama var. Ben ilk genel başkan adayıyken, ilk yola çıktığımda başkan, il başkanımız bana; şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Bey, şimdiki il başkanımız, önceki il başkanımız, milletvekilimiz "İlk bizim buraya uğrayın, imzaları ilk biz buradan vereceğiz, yola buradan çıkın" demişti. Yürüyüşe buradan başlamıştık. O gün bugün durmadan yürüyoruz. Hep birlikte partimizi birinci parti yaptık. Denizli Büyükşehir'i kazandık. Denizli'nin neredeyse yüzde 95'ini kazandık.”

"İLK SEÇİMLERDE DE TÜRKİYE'Yİ KAZANACAĞIZ"

Özel, konuşmasının devamında yerel seçimlerde elde edilen başarıyı genel seçim hedefiyle birlikte değerlendirdi. CHP lideri, şunları söyledi:

“Bundan sonra da Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız! Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez!

"KİMSE YOLUMDAN ÇEVİREMEZ"

Hepinizi çok seviyorum. Sarıgöl'ümüzle Buldan'ımız omuz omuza duruyor zaten. Buldan ilçe başkanıma sordum "Nasıl bizim Manisa?" dedim. "Ona emanet" (Bize emanet anlamında). Manisa'nın elini Buldan tutuyor orada. Hepinizi kendi hemşehrilerim olarak, komşularım olarak, annelerim, kardeşlerim olarak görüyorum, akrabalarım olarak görüyorum. Siz arkamda oldukça beni de kimse yolumdan çeviremez, partimizi de kimse yolundan çeviremez!”

DENİZLİ PROGRAMI GÜN BOYU SÜRECEK

Özgür Özel’in 19 Haziran 2026 Denizli programı gün boyunca devam edecek. Program kapsamında Özel’in Çardak’taki kahvehane ziyaretinin ardından Bozkurt’ta pazar yeri ziyareti yapması bekleniyor.

Özel’in programında Denizli Merkez Yeni Camii’nde cuma namazı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda esnaf ziyareti, Bayramyeri Meydanı’nda halkla buluşma, Kaynak Havlu Tekstil Fabrikası’nda işçilerle buluşma ve kampüs bölgesinde üniversite öğrencileriyle buluşma yer alıyor.