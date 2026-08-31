DEM Parti'den Girne'deki gemi faciası için çağrı: Konunun takipçisi olacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Hatimoğulları ve Bakırhan'ın gönderdiği taziye mektubunda, 200'ü aşkın yolcuyu taşıyan geminin alabora olması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

"KAYIPLARIN BİR AN ÖNCE BULUNMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Facia nedeniyle duyulan üzüntünün dile getirildiği mektupta, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kıbrıs halkına başsağlığı dilekleri iletildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, kayıp 18 kişinin arama-kurtarma çalışmaları sonucunda bir an önce sağ olarak bulunmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti.

"FACİANIN NEDENLERİ TÜM YÖNLERİYLE ORTAYA ÇIKARILMALI"

Mektupta, gemi faciasının nedenlerinin herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılmasının önemine dikkat çekildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, soruşturmanın hem Türkiye hem de KKTC ayağında şeffaf ve titiz şekilde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

DEM Parti yönetimi, facianın nedenlerinin belirlenmesi ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI ÇAĞRISI

DEM Parti Eş Genel Başkanları, TBMM'de araştırma komisyonu kurulması da dahil olmak üzere üzerlerine düşen tüm adımların atılacağını ifade etti.

Mektupta, "TBMM’de bir araştırma komisyonu oluşturulması da dâhil olmak üzere üzerimize düşen ne varsa eksiksiz biçimde yapılacağını bilmenizi isteriz" denildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan ayrıca, DEM Parti olarak Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek taziye mesajlarını iletti.