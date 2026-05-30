CHP'nin Instagram hesabı sessiz sedasız Kılıçdaroğlu ekibine geçti: Kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi

CHP'nin resmi Instagram hesabının yönetimi mahkeme kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyetine geçti. Hesaptan "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu" ifadeleriyle yapılan paylaşıma kısa sürede binlerce tepki yorumu geldi.

Mahkemenin tartışmalı mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu heyeti, partinin Instagram hesabının yönetimini de ele aldı.

Kılıçdaroğlu heyetince resmi hesaptan yapılan ilk paylaşıma kısa süre içerisinde binlerce tepki geldi.

CHP'NİN INSTAGRAM HESABI SESSİZ SEDASIZ KILIÇDAROĞLU EKİBİNE GEÇTİ

Partinin resmi Instagram hesabından Kılıçdaroğlu'nun polis ekiplerince boşaltılan Genel Merkez'de gerçekleştirdiği bayramlaşma etkinliğinden kareler paylaşıldı.

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İçin Tertemiz Bir Başlangıcın Arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı’nda yurttaşlarımıza seslendi." ifadeleriyle yapılan paylaşıma kısa sürede on binlerce yorum yapıldı.

CHP'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım (30 Mayıs 2026)
"BİZİM GENEL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÖZEL'DİR"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşımda Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan olarak bahsedilmesine "Bizim genel başkanımız Özgür Özel'dir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Bazı kullanıcılar ise Kılıçdaroğlu'na "Siz kayyumsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
