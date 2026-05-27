Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset CHP İstanbul'un da sosyal medya hesabına el konuldu

CHP İstanbul'un da sosyal medya hesabına el konuldu

CHP İstanbul İl Başkanlığının mevcut yönetiminin, örgütün resmî Facebook hesabındaki erişim yetkilerinin kaldırıldığı açıklandı. Söz konusu hesaba, mahkemenin mutlak butlan kararıyla göreve gelen heyet tarafından el konulduğu belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP İstanbul'un da sosyal medya hesabına el konuldu

Mahkemenin CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararıyla göreve gelen heyet, partinin il başkanlıklarındaki mevcut yönetimlerin Facebook hesaplarına erişimini bir bir kaldırmaya başladı.

Afyonkarahisar ve Aydın ile başlayan süreçte bu kez sıra CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

CHP İSTANBUL'UN HESABINA EL KONULDU

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mevcut yönetimin örgütün Facebook hesabına erişiminin, mahkeme kararıyla göreve gelen heyet tarafından engellendiği belirtildi.

Resmî X hesabından bir açıklama yayınlayan CHP İstanbul İl Başkanlığı, "CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır." ifadelerini kullanarak yeni bir Facebook hesabı açtıklarını duyurdu.

CHP İstanbul'un da sosyal medya hesabına el konuldu - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Mutlak butlan Facebook
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro