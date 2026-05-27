CHP İstanbul'un da sosyal medya hesabına el konuldu

Mahkemenin CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararıyla göreve gelen heyet, partinin il başkanlıklarındaki mevcut yönetimlerin Facebook hesaplarına erişimini bir bir kaldırmaya başladı.

Afyonkarahisar ve Aydın ile başlayan süreçte bu kez sıra CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.

CHP İSTANBUL'UN HESABINA EL KONULDU

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mevcut yönetimin örgütün Facebook hesabına erişiminin, mahkeme kararıyla göreve gelen heyet tarafından engellendiği belirtildi.

Resmî X hesabından bir açıklama yayınlayan CHP İstanbul İl Başkanlığı, "CHP İstanbul İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır." ifadelerini kullanarak yeni bir Facebook hesabı açtıklarını duyurdu.