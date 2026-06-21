CHP'li belediye başkanından istifa iddialarına yanıt: Mansur Yavaş'ın yanındayım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Haziran'da gerçekleştirilecek Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde, iktidar tarafına yeni katılımların olacağı öne sürülmüştü.

AKP'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanlarından olan Ankara Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.

İddiaların doğru olmadığını ifade eden CHP'li Güngör; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş - Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör

GÜNGÖR'DEN İSTİFA İDDİALARINA YANIT VE YAVAŞ'A DESTEK

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında hakkımda ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Parti değiştireceğime, farklı bir siyasi oluşum içerisinde yer alacağıma ya da Sayın Mansur Yavaş ile siyasi yol ayrımına düştüğüme ilişkin haber ve yorumların hiçbirinin gerçekle ilgisi yoktur." denilen açıklamasında Ertunç Güngör şunlara yer verdi:

"Açıkça ifade etmek isterim ki; bu tür yayınlarla yalnızca şahsım hedef alınmamakta, aynı zamanda Sayın Mansur Yavaş’ın siyasi iradesi ve etrafındaki yol arkadaşları üzerinden bir ayrıştırma ve yalnızlaştırma siyaseti yürütülmek istenmektedir. Kamuoyuna servis edilen bu iddiaların, gerçeği yansıtma amacı taşımadığı; aksine Ankara’da kurulmuş olan güçlü birlikteliği zedelemeye dönük bir algı çalışmasının parçası olduğu açıktır.

Özellikle Sözcü Gazetesi ve onun etki alanında şekillenen, yeni siyasi oluşumlara zemin hazırlamaya çalışan çevrelerin yürüttüğü bu dilin; Ankara’da Sayın Mansur Yavaş’ın ortaya koyduğu siyasi iradeyi zayıflatmaya, yol arkadaşlarını tartışmalı hale getirmeye ve kamuoyunda bir kopuş varmış algısı oluşturmaya dönük olduğu görülmektedir. Bu yaklaşımı doğru bulmadığımı açıkça ifade ediyorum.

Benim siyasi duruşum nettir. Sayın Mansur Yavaş’ın yanında, onun ortaya koyduğu belediyecilik anlayışının ve siyasi duruşun arkasında olmaya kararlılıkla devam edeceğim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kişisel hesapların, kulis siyasetinin ve masa başında üretilen senaryoların değil; halkın iradesinin, hizmet siyasetinin ve siyasi ahlakın yanında duracağım.

Sayın Mansur Yavaş ile yaptığım görüşmede de açıkça ifade ettiğim üzere; benim durduğum yer bellidir. Adı geçen çevrelerin ya da farklı bir siyasi yapı arayışında olan oluşumların içerisinde yer almam söz konusu değildir. Hiç kimse benim üzerimden Sayın Mansur Yavaş’ı yalnızlaştırma hesabı yapmamalıdır. Bu hesapların ne bir parçası olurum ne de buna sessiz kalırım.

Bizim önceliğimiz polemik değil hizmettir. Nallıhan’a, Ankara’ya ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz."