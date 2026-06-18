Rasim Arı tüm bu sözleri nasıl yutup AKP'ye geçecek? Nevşehirli başkanın geçiş bahanesi de ortaya çıktı

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AKP’ye geçeceği iddiası, yalnızca bir siyasi transfer tartışması yaratmadı; Arı’nın geçmişte aynı partiden nasıl ayrılmak zorunda bırakıldığını da yeniden gündeme taşıdı. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Arı, 2019’da AKP’den belediye başkanı seçilmiş, 2021’de ise özel hayatına ilişkin iddialar nedeniyle hem partisinden hem de başkanlık görevinden istifa ettirilmişti. O dönem eşiyle birlikte kamuoyu karşısına çıkmak zorunda kalan Arı’ya, bugün dönüş hazırlığı yaptığı AKP’den herhangi bir özür gelmedi. Buna rağmen Arı’nın 24 ya da 25 Haziran’da yeniden AKP’ye katılmasının beklendiği öne sürüldü.

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın AKP'ye geçeceği iddiası siyasette yeni tartışma yarattı. Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Arı’nın 24 ya da 25 Haziran’da AKP'ye katılmasının beklendiğini söyledi Arı’nın geçiş dilekçesini yaklaşık bir ay önce AKP'ye verdiği öğrenildi.

İYİ Parti’nin elindeki tek il belediyesi olan Nevşehir’de yeni bir siyasi geçiş iddiası gündeme geldi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eski partis AKP'ye dönmeye hazırlandığı öğrenildi.

Saymaz, Arı’nın yakın çevresine bu tercihi “şartlar nedeniyle” yaptığını söylediğini aktardı.

Saymaz, Arı’nın AKP'ye geçişinde iktidar partisiyle çalışmanın belediye hizmetleri açısından daha fazla imkân sağlayacağı düşüncesinin etkili olduğunu ifade etti.

ROZETİ ERDOĞAN’IN TAKMASI BEKLENİYOR

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre Rasim Arı’nın AKP'ye geçiş dilekçesini yaklaşık bir ay önce verdiği öğrenildi. Arı’nın 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda partiye katılımının duyurulması bekleniyor.

Habere göre Arı’ya rozetin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması planlanıyor.

AKIN GÜRLEK ETKİSİ

Arı’nın AKP'ye geçişi için uzun süredir temaslarda bulunduğu belirtildi. Ygöre Nevşehirli olan Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olmasının ardından bu temaslar sıklaştı.

Gürlek’in transfer sürecinde etkili olduğu ileri sürüldü. Son dönemde iktidar ile Nevşehir Belediyesi arasında kurulan uyumlu çalışma ilişkisi ve yapılan ziyaretler de bu sürecin işaretleri arasında gösterildi.

Arı’nın yakın çevresine AKP'ye geçiş gerekçesini “Nevşehir’e daha etkin ve hızlı hizmet götürebilmek” sözleriyle anlattığı aktarıldı.

SAYMAZ’DAN DÖNÜŞ ELEŞTİRİSİ! “ŞİMDİ NE OLDU DA GERİ DÖNÜYOR?”

İsmail Saymaz, Rasim Arı’nın AKP'ye dönüş iddiasını değerlendirirken Arı’nın geçmişte aynı partiden ayrılma sürecine dikkat çekti. Saymaz, Arı’nın 2019’da AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçildiğini, 2021’de ise hem partisinden hem de belediye başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda bırakıldığını hatırlattı.

Saymaz’ın aktardığına göre Arı, o dönem özel hayatına ilişkin bazı iddialar nedeniyle hedef alındı. Saymaz, "Niçin istifa ettirildi? Maalesef kendisinin, kendisi evli... kendisinin kimi hanımefendilerle, kimi kadınlarla işte AK Parti'ye göre ahlaka aykırı diye nitelenebilecek görüntüleri bulunduğu gerekçesiyle hem parti üyeliğinden hem de belediye başkanlığından istifa ettirilmişti." dedi.

Saymaz, Arı’nın bu süreçte eşiyle birlikte basın toplantısı yapmak zorunda kaldığını da belirtti. Arı’nın iddialara yanıt vermek ve istifasını açıklamak zorunda bırakıldığını ifade eden Saymaz, bu durumu bir siyasetçi açısından “çok incitici” ve “aşağılayıcı” olarak değerlendirdi.

Saymaz, Arı’nın şimdi aynı partiye dönmeye hazırlanmasının açıklanmaya muhtaç olduğunu söyledi. AKP'den Arı’ya yönelik bir özür gelmediğini belirten Saymaz, Arı’nın da geçmişte yaşananlara ilişkin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini dile getirdi.

Saymaz, "Rasim Arı, geçmişte ayrıldığı ve gelecekte, önümüzdeki hafta katılacağı partide bir siyasetçiye yapılmaması gereken bir muamele görmüştü. Daha ne olabilir yani? Arı, adeta aşağılayıcı bir duruma düşürülmüştü." dedi.

Saymaz, eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Rasim Arı'dan kimse de özür dilemiyor anladığım kadarıyla. Rasim Arı 2022'de böyle böyle yaptık, a kusura bakmayın, hata oldu diyen de..

Peki siyaset kurumu ya bir kez daha zarar görmüyor mu? Değil mi? Yani şimdi hani AK Parti özür dilemiyor,Rasim Arı'nın en azından bir açıklama yapması gerekir AK Parti'de başından geçenlerle ilgili. Şimdi 2022 yılında, 2022 yılında ahlaken kamuoyunda mahkum edilerek, zor ve alçaltıcı bir duruma düşürülerek istifa ettirildi. Şimdi ne oldu da geri dönüyor? O zaman ahlaki yargılar nerede başlayıp bitecek?”"