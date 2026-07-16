Butlanın görevden aldığı CHP'li il başkanı resti çekti: Saat verdi "Gelin de alın" dedi

CHP'de mahkeme kararıyla göreve gelen 'mutlak butlan' yönetimi, aralarında Konya İl Başkanı Nejat Türktaş'ın da bulunduğu 8 ismi görevden aldı. Ayrıca Türktaş, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Butlan yönetiminin hakkındaki karara ilişkin Türktaş'tan sert tepki geldi. "AKP yargısıyla, Atam'ın partisini işgal eden butlancılara sesleniyorum." diyen Türktaş, hakkındaki kararı tanımadığını vurgularken örgütün arkasında olduğunu belirtti.

Nejat Türktaş

SAAT VERDİ "GELİN DE ALIN" DEDİ

"Burası er meydanı, ben buradayım. Konya örgütünün başındayım, yanındayım. Konya örgütü de benim arkamda." diyen Türktaş, cuma günü saat 15.00'te il başkanlığında açıklama yapacağını belirterek butlan yönetimine şöyle seslendi:

"Buyurun, buyurun gelin de beni görevden alın. Gelin de görevden alın. Burası er meydanı! Yarın saat 15.00'te il başkanlığının önünde örgütümle birlikte açıklamalarda bulunacağım. Sizi de bekliyorum butlancılar. Gelin buraya da görüşelim. Gelin buraya!"