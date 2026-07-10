Butlanın görevden aldığı CHP'li başkandan Özgür Özel'e tam destek

CHP'de mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, yeni görevden almalara imza attı.

Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, 7 il başkanının görevden alındığını duyurdu.

Görevden alınan isimlerden olan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, hakkındaki karara tepki gösterirken seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ile beraber yürüyeceğini belirtti.

"BUTLAN YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ DE TANIMIYOR"

Kendilerine henüz görevden alındığı yönünde bir tebligat gönderilmediğini belirten Saatçı şunları söyledi:

"Bugün Ankara'da yine kayyum MYK'sı toplandı. Bu MYK toplantısında, Aydın İl Başkanı olarak görevden alındığımı söylediler. Bize henüz bir tebligat yapılmadı. Muhtemelen yapılacaktır. Ama Aydın İl Başkanı olarak şunu söyleyebilirim: Kayyum heyetinin bizi görevden alma yetkisi yok. Biz il başkanlarını ancak MYK alabilir. Kayyum heyetinin Parti Meclisi yok, 40'ın altına düşmüştür yok hükmündedir. Parti Meclisi'nin olmadığı yerde MYK da olmaz. Onun için bizi görevden alma yetkileri yok. Tüzüğümüzün emri böyledir. Ama bunlar hak, hukuk dinlemedikleri gibi tüzüğümüzü de ayaklar altına almışlardır. Tüzüğü de dinlemiyorlar, maalesef tüzüğü hiç sayıyorlar."

GÖREVDEN ALINAN BAŞKANDAN ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK

"Biz, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le beraber yol yürüyen ekipleriz. Kayyum tarafından görevden alınmam benim için bir onurdur." diyen Saatçı son olarak şöyle konuştu:

"Biz sahalarda eksik olmayacağız. Seçilmiş Genel Başkanımızla beraber halkın iktidarını yapmak için var gücümüzle sahada çalışacağız. Halkımızın özlediği bu iktidarı liderimizle beraber halkımıza sağlayacağız. Halkımız da rahat bir nefes alacak. Bunu ne kadar kayyum heyeti engellemeye kaksa da bu halkın iktidarını engelleyemeyecekler. İlk seçimde halkın iktidarını kuracağız. Bu yüzden diyorum ki; biz, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le hareket ediyoruz. Görevden alınmam benim için bir onurdur." (ANKA)