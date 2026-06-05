Butlan yönetiminden yine tehdit gibi açıklama: Her şeyi izliyor not ediyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında oluşturulan butlan MYK'sı, toplantısının ardından ilk kapsamlı açıklamasını yapıldı. Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı, "Her şeyi not ediyoruz" diyerek parti içinde bir ihraç dalgası için butlan yönetimi adına ilk sinyali verdi.

Sarı, TBMM’de CHP Grup Toplantısı yapılacağını ve Kılıçdaroğlu’nun toplantıya genel başkan sıfatıyla katılacağını iddia etti.

Sarı, hem Meclis grubu hem de örgütlere yönelik hazırlıkların devam ettiğini belirtti. Sarı, grup toplantısı konusunda kararlılıklarının açıkladı.

Sarı, disiplin süreçlerine ilişkin açıklamasında ise daha önce alınan ihraç kararlarının yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Ancak bunun toplu bir dönüş anlamına gelmediğini vurguladı. Parti içinde ‘arınma’ süreci işleteceklerini belirten Sarı, CHP’nin kurumsal kimliğine zarar verdiğini düşündükleri açıklamaları takip ettiklerini söyledi.

Sarı, bu konuda dikkat çeken şu ifadeyi kullandı: “Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz”

Gürsel Tekin de bugün AKP medyasına demeç vermiş, ihraçların olacağını söylemişti.

Sarı, parti içi tartışmaları disiplin konusu hâline getirmeyeceklerini iddia ederek şunları söyledi:

"NOT EDİYORUZ DEMEKLE YETİNEYİM"

"Ama kırmızı çizgilerimiz var. Bu kırmızı çizgilerimizi aşan uygulamaları da not ettiğimizi daha önce söylemiştim. Yani partinin kurumsal kimliğini zedeleyen çıkışlar, açıklamalar bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor, partinin kurumsal kimliğine zarar veriyor. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere bizler, partide görev almış kişiler, partide görev almamış olsa da daha önce görev almış kişilerin herkesin buna uyması gerekir. Bu konuyla ilgili bizim ilke kararımız var ve bu ilke kararımız çerçevesinde süreçlerimizi işleteceğiz. Her şeyi izliyoruz, not ediyoruz, onu belirtmekle yetineyim şimdilik.”

"SEÇENEKLERİMİZ SENARYOLARIMIZ VAR"

Sarı’ya, CHP Lideri Özgür Özel’in grup başkanlığına ilişkin itiraz yazısının Meclis’e iletilmesinin ardından yeni bir grup başkanı seçimi yapılıp yapılmayacağı da soruldu.

Sarı, bu soruya şu yanıtı verdi: