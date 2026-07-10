Butlan sözcüsünün "İmamoğlu susma hakkını kullandı" sözlerine CHP'li Bulut'tan sert tepki

Burhanettin Bulut, butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı'nın "İmamoğlu susma hakkını kullandı." şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili Bulut, Sarı'nın ifadelerinin iktidarla aynı doğrultuda olduğunu belirterek "Siz nerede duruyorsanız biz de oradayız." anlamına geldiğini vurguladı.

MÜSLİM SARI "İMAMOĞLU SUSMA HAKKINI KULLANDI" DEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Müslim Sarı, İBB davasında Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapamamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken "İmamoğlu susma hakkını kullandı." ifadelerini kullandı.

Sarı'nın bu sözlerine CHP'li Burhanettin Bulut'tan sert bir tepki geldi.

"BUTLANCILAR CHP'Yİ SARAYIN STEPNESİ HALİNE GETİRMEK İSTİYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "'Ekrem İmamoğlu susma hakkını kullandı' diyerek Sarayın dilini kullanan butlancı, aslında Saraya yanaşma hakkını kullandı. Verdiği mesaj çok net: 'Siz nerede duruyorsanız biz de oradayız.'" ifadelerini kullanan Bulut, Sarı'nın açıklamasının rezalet olduğunu belirtti.

"Butlancılar kendilerine verilen vazife doğrultusunda, Türkiye’nin birinci partisi CHP’yi iktidara alternatif olmaktan çıkarıp Sarayın stepnesi haline getirmeye çalışıyor." diyen CHP Adana Milletvekili, "Bu sadece siyasi bir savrulma değil; parti iradesine, seçmene ve mücadeleye ihanettir. Rezaletin de ötesinde bir teslimiyettir!" şeklinde tepki gösterdi.