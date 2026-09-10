Butlan CHP'sinde kurultay seneye kaldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin 'mutlak butlan' kararının ardından göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kongre takvimine ilişkin detayları paylaştı.

Butlan yönetimi sözcüsü Müslim Sarı, seçimli kurultayın en erken 2027 yılında düzenleneceğini bildirdi.

BUTLAN CHP'SİNDE KURULTAY SENEYE KALDI

"CHP artık kongrelerini yapmaya hazır hâle gelmiştir" diyen Sarı, CHP MYK toplantısının sonrasında yaptığı açıklamada kongre takvimine ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte CHP örgütünün karar mekanizmaları içinde daha fazla yer alacak bir örgüt reformu içinde ana taşıyıcı olan örgütleri karar mekanizmasına sokabilmek için ve iradesini CHP geleceğinde hakim kılabilmek için CHP kongrelerini başlatma kararı aldık. 10 Eylül itibarıyla başladığını ilan ediyorum. Kongre takvimimiz ayrıntılıdır, yasal süreçlerle birlikte tecrübelerimize uygun şekilde."

"İL KONGRELERİ 16 OCAK'TA BAŞLAYACAK"

"28 Ekim’de üye çizelgelerini askıya çıkaracağız. 11 Kasım’da ilçe kongre delege seçimleri başlayacak, mahallelerden. 12 Aralık’ta mahalle kongreleri tamamlanıp ilçe kongrelerimiz başlatılıyor. Belirli bir periyotta yapılacak. 16 Ocak’ta il kongrelerimiz başlayacak. 14 Şubat’ta bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Sonraki bir gün PM toplanarak Kurultay tarihini belirleyecek. Bu süreçte mahkeme kararının kesinleşmiş olacağını varsayıyoruz."