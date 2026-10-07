Borca batan Bağcılar, diğer ilçelerle mülklerini takasa başladı

Uzun yıllardır AKP yönetiminde bulunan Bağcılar Belediyesi’nde, belediye ve iştirak şirketi Başak İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına karşılık taşınmaz takası yapılması planlanıyor.

Bağcılar Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif, belediye meclisinin gündemine taşındı.

Teklif kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda Bağcılar, Arnavutköy ve Büyükçekmece’deki bazı taşınmazların takas edilmesi öngörülüyor.

İLK TAKASTA BELEDİYE LEHİNE 48,9 MİLYON LİRALIK FARK

Teklifte yer alan ilk takas kapsamında Büyükçekmece Karaağaç ve Arnavutköy Ömerli’de bulunan Hazine taşınmazlarına toplam 386 milyon 520 bin 720 lira değer biçildi.

Buna karşılık Bağcılar Belediyesi’nin Yavuzselim ve Bağlar mahallelerindeki taşınmazlarının toplam değeri 435 milyon 516 bin 290 lira olarak belirlendi.

Değer tespitleri arasındaki 48 milyon 995 bin 570 liralık farkın, belediye lehine oluştuğu ve belediye ile Başak A.Ş.’nin vergi borçlarına mahsup edilmesi istendi.

İKİNCİ TAKASTA FARK 17,5 MİLYON LİRA

İkinci takas kapsamında ise Arnavutköy Deliklikaya’daki Hazine taşınmazına 187 milyon 361 bin lira değer biçildi.

Bağcılar Belediyesi’nin Yavuzselim ve 100. Yıl mahallelerindeki taşınmazları ile bütçeyle yapılan yapıların toplam değeri ise 204 milyon 871 bin 637,20 lira olarak tespit edildi.

Bu işlem sonucunda belediye lehine oluşacak 17 milyon 510 bin 637,20 liralık farkın da vergi borçlarına mahsup edilmesi talep edildi.

SGK VE VERGİ BORÇLARINA MAHSUP EDİLECEK

Meclise sunulan teklifte borçların kapatılması için taşınmazların farklı mevzuat hükümleri kapsamında kullanılabilmesi öngörülüyor.

Buna göre:

Taşınmazlar, 5510 sayılı Kanun kapsamında belediye ve Başak A.Ş.’nin SGK prim borçlarına karşılık mahsup yoluyla devredilebilecek.

6183 sayılı Kanun kapsamında vergi borçlarına karşılık mahsuben devredilebilecek veya borçlara teminat gösterilebilecek.

İhtiyaç halinde gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda arsa satışı ya da kat karşılığı/hasılat paylaşımı yöntemiyle satışa çıkarılabilecek.

Teklifin belediye meclisinin bu ayki gündeminde görüşülmesi bekleniyor.