Bisiklet taytı tartışmasında CHP'den flaş çıkış: "Görevden alınması çok yanlış"

Seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, bisiklet sürerken giydiği tayt nedeniyle eleştirilerin hedefi olan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’ye sahip çıktı. Zeybek, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in eleştirilerine de değinerek,’’ Eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış’’ ifadelerini kullandı.



AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, daha önce bisiklet sürerken giydiği Tayt nedeniyle kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Vali Çiçekli’nin adı, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmanın ardından yeniden gündeme gelmişti. Alp, konuşmasında Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

''VATANDAŞIN İÇERİSİNDE TAYTLA GEZİYOR''

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM'de kürsüden Vali Çiçekli’nin fotoğrafını göstererek sert eleştirilerde bulunmuştu. Alp, konuşmasında, “Önünde arkasında dört koruma. Vatandaşın içerisinde taytla geziyor. Böyle vali olmaz. İçişleri Bakanı’na sesleniyorum; ya bu valileri alın ya da bunlara asma yaprağı gönderin”

Çiçekli’nin görevden alınmasına yönelik kararın ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış" ifadelerini kullandı.

Zeybek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘’KAYGI VERİCİ BİR TABLO ORTAYA KOYUYOR’’

"Bisiklet gibi son derece yaygın bir sporun cezalandırılmasını anlamakta zorluk çekiyorum…

Yerel yönetimlerde tüm belediye başkanlarına bisiklet yollarını planlama sınırına dahil edin diyoruz.

İmar planı notlarına işlenmesi noktasında da doğrudan yönlendirmeci bir bakış açısı içindeyken ve olimpiyat yapmaya aday bir ülkeyken Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin eleştirilmesi de görevden alınması da çok yanlış.

Bu kadar şekilci ve tepeden inme talimatlar, sadece demokratik ve siyasi açıdan değil, günlük yaşam açısından da kaygı verici bir tablo ortaya koyuyor. Spor kıyafeti nedeniyle bir valiyi cezalandırırsanız yarın yüzücü mayosunu giymez, tenisçi eteğini giymez ve sosyal hayat derinden etkilenir.

Toplumun ihtiyacı, yasakçı refleksler değil; özgürlük alanlarını koruyan, sağduyuyu esas alan bir anlayıştır."